В знаменитом долгострое в Минске открыли ТЦ национальных товаров. Что продают?

Опубликовано: 29.12.2023 15:51 , Обновлено: 29.12.2023

В Минске 29 декабря открылся первый торговый центр национальных товаров. Он получил название «Першы нацыянальны гандлевы дом» и разместился в долгострое «Магнит Минска». На открытие приехал Александр Лукашенко.

В новом ТЦ представлена продукция ведущих отечественных производителей из каждого региона страны, сообщила «Беларусь сегодня». Такого раньше не было. Торговое пространство цокольного и первых этажей разделили объекты торговли, бытовых услуг, общественного питания, всего их – 133.

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На цокольном этаже расположились магазины организаций Минска. Первый этаж отвели под продукцию от производителей из Витебской, Минской и Могилевской областей. На втором – магазины с товарами из Брестской, Гродненской и Гомельской областей. Площадь торговых помещений – более 21 тыс. кв.м. На этажах выше торгового центра – арендное жилье для военных.

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Кроме перечисленного, здесь еще и многофункциональный центр для осуществления административных процедур, включающий службу «одно окно», и расчетно-справочный центр администрации Первомайского района Минска, и филиал РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», и отдел по гражданству и миграции главного управления внутренних дел Минского горисполкома.

Этот объект пытались возвести на протяжении почти 20 лет. В июле 2022 года во время посещения торгового центра «Столица» Александр Лукашенко поручил создать белорусский торговый центр на месте долгостроя на пересечении проспекта Независимости и улицы Кирилла Туровского в Минске. Ранее этот объект назывался «Магнит Минска». Его начали строить еще в 2009 году, но к середине 2022 года работы так и не были завершены. Глава государства тогда поручил оперативно начать работы на месте долгостроя.

«Фактически был заброшенный объект. Было поручено построить и торговый центр, и арендное жилье для военных. Сделано все, как задумано», – сказал Лукашенко на открытии ТЦ 29 декабря.

«Планируется, что посещение торгового центра будет включено в туристические маршруты по Минску, чтобы гости столицы смогли ознакомиться с продукцией отечественных производителей и приобрести ее в одном месте», сообщила БЕЛТА.

Ранее Телеграф писал, что в торговом центре «Сеница», который открылся недавно в Минске после долгих лет строительства, объявили об открытии с 22 декабря большого магазина-дискаунтера «Unistore опт&розница». Это не новая сеть, только в Минске таких есть уже два.

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