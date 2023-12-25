В Минске объявили о закрытии магазина одной из старейших торговых сетей

Опубликовано: 25.12.2023 07:34 , Обновлено: 25.04.2025

В Минске объявили о том, что на улице Чкаловской закроется крупный супермаркет "Корона". Этот магазин известной торговой сети работал там с 2016 года в ТЦ "Мост" и занимал более 500 квадратных метров. Дата закрытия - 4 января.

Сама сеть гиперов и магазинов “Корона” принадлежит компании “Табак инвест”. Появилась она ещё в далёком 2006 году. Первый торговый центр «Корона» был открыт 15 августа 2006 года в Минске по улице Кальварийская, 24. На данный момент в сети работает 18 торговых центров по всей Беларуси.

Ранее Телеграф сообщил, что в многострадальном торговом центре «Сеница», который открылся недавно в Минске после долгих лет строительства, объявили об открытии с 22 декабря большого магазина-дискаунтера «Unistore опт&розница». Это не новая сеть, только в Минске таких есть уже два.

В Минске объявили об открытии дискаунтера с одними из самых низких цен. Почему будет две цены?

В то же время, осенью стало известно, что популярная в Беларуси сеть “Остров чистоты и вкуса”, которая оставалась одним из ведущих ритейлеров бытовой химии и хозтоваров в стране, с 30 октября приостановила работу своего интернет-магазина и, соответственно, отказалась от интернет-доставки.

Популярная в Беларуси торговая сеть закрыла часть магазинов. Что будет дальше?