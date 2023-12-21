В Минске объявили об открытии дискаунтера с одними из самых низких цен. Почему будет две цены?

Опубликовано: 21.12.2023 14:38 , Обновлено: 21.12.2023

В многострадальном торговом центре «Сеница», который открылся недавно в Минске после долгих лет строительства, объявили об открытии с 22 декабря большого магазина-дискаунтера «Unistore опт&розница». Это не новая сеть, только в Минске таких есть уже два.

По данным администрации торгового центра, торжественное открытие состоится в 12:00 в пятницу. В торговом зале пообещали разместить тысячи товаров с двумя ценниками. Один будет с оптовой ценой, второй - розничной. Чтобы получить возможность сэкономить, покупателям предложат покупать сразу по нескольку штук.

Цены в магазинах Unistore, на самом деле, выгодные, если покупать мелким оптом по 2-3-6 штук (во многом, сопоставимы с любимыми белорусами “Грошыкамі”). А вот в розницу - не сильно отличаются от других сетей.

Вот как выглядят актуальные цены на некоторые товары в сети дискаунтеров.

Что касается ассортимента, то, например, в уже давно работающем магазине на ул. Казимировской в Минске можно найти большой выбор шоколадок, чая, кофе, алкоголя, напитков, бакалеи. Есть и бытовая химия. По всей видимости, что-то похожее будет и в ТЦ “Сеница”.

“Новый магазин Unistore опт&розница предложит огромный выбор товаров: молочные продукты, мясо, рыбу, овощи, фрукты и замороженные продукты. Также будет много напитков, сезонных продуктов, бытовой химии, товаров для животных и для дома”, - пообещали в Инстаграме ТЦ “Сеница”.

Ранее Телеграф писал, что в среду, 4 октября, под Минском открылся новый гипер-дискаунтер “Сеница”, строительство которого велось на протяжении 10 лет. Торговый центр разместился на площади 10 гектаров и расположился рядом с одноименным агрогородком Минского района, вблизи пересечения кольцевой с улицей Казинца.

Под Минском открыли торговый центр, который строили 10 лет