Минские чиновники рассказали, что будет с продуктовыми магазинами некогда популярный сети

Опубликовано: 26.12.2023 16:18 , Обновлено: 25.04.2025

Начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная заявила а эфире "Радио Минск", что не все магазины торговой сети "Радзивилловский" останутся работать. По ее словам, только часть магазинов на данный момент оставлена за сетью.

“Они были модернизированы, а в дальнейшем планируют преобразить еще три торговых объекта. На данный момент продовольственные точки развиваются”, Другую часть объектов, рассмотрев их местоположение и просчитав экономику, сдали в аренду. Теперь площади занимают иные популярные столичные сети: «Соседи», «Санта», «Евроторг» и т. д. Все магазины благополучно функционируют”, - похвалилась чиновница.

А вот некогда популярный универсам на улице Богдановича, 147 скоро уже не откроет свои двери как продуктовый. Чиновница пояснила, что в шаговой доступности от него находится достаточное количество торговых точек. В Мингорисполкоме рассматривают вариант, когда в помещении бывшего универсама откроют магазин каких-то непродовольственных товаров.

Ранее Телеграф писал, что 1 октября 2021 град торговая сеть «Радзивилловский» сменила формат своего существования. Магазины перешли перешли под управление «Минского хладокомбината № 2».

О присоединении «Радзивилловского» к УП «Минский хладокомбинат №2» стало известно в конце июля 2021 года. Тогда генеральный директор ГО «Столичная торговля и услуги» Алексей Романов заявил, что с начала года проводилась поступательная работа по уменьшению количества убыточных предприятий. Из розничных торговых предприятий оставался убыточным только УП «Торговый центр «Радзивилловский».

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О переформатировании госсети продуктовых магазинов заявляли чиновники в 2015 году. Тогда они выказывали уверенность, что с введением в строй государственной торговой сети можно будет снизить стоимость товаров в целом по Минску и препятствовать быстрому росту цен во время ажиотажного спроса. Как получилось, что именно сама сеть “Радзивиловский” не выдержала конкуренции, чиновники в Мингорисполкоме не объяснили.

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