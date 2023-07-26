В ЖКХ рассказали, кому из белорусов сотрудники рисуют надписи на почтовых ящиках. А кому ежедневно звонят?
В жилищно-коммунальном хозяйстве рассказали, какие меры принимаются их работниками в борьбе с должниками по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Сотрудники ведомства проводят с должниками такие мероприятия как:
- рассказывают им об ответственности за уклонение от внесения платы за ЖКУ (размещают объявления в извещениях о размере долга, выступают в СМИ);
Штраф до 37 рублей. В ЖКХ рассказали, что многие белорусские водители делают неправильно
- обзванивают должников по телефону (ежедневно на городские номера, а выходные дни на городские и мобильные);приходят на дом чтобы выяснить причину неоплаты, проводят профилактические беседы;
- на почтовом ящике могут оставить надпись «Должник»;
Деньги соберут даже с отказавшихся. В ЖКХ рассказали, за что белорусам придется платить после ремонта подъезда
- направляют письменные предупреждения о наличии задолженности и мерах, принимаемых к взысканию в принудительном порядке;
- приостанавливают предоставление ЖКУ;
- подают исковые заявления в суд;
- подают исковые заявления о выселении должника, рассказали в тг-канале”ЖКХ Минск. Официально”.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в ЖКХ рассказали, в каких случаях к белорусам могут прийти и отключить воду:
В ЖКХ рассказали, в каких случаях к белорусам могут прийти и отключить воду
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