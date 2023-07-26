В ЖКХ рассказали, кому из белорусов сотрудники рисуют надписи на почтовых ящиках. А кому ежедневно звонят?

Опубликовано: 26.07.2023 18:12 , Обновлено: 26.07.2023

В жилищно-коммунальном хозяйстве рассказали, какие меры принимаются их работниками в борьбе с должниками по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Сотрудники ведомства проводят с должниками такие мероприятия как:

рассказывают им об ответственности за уклонение от внесения платы за ЖКУ (размещают объявления в извещениях о размере долга, выступают в СМИ);

Штраф до 37 рублей. В ЖКХ рассказали, что многие белорусские водители делают неправильно

обзванивают должников по телефону (ежедневно на городские номера, а выходные дни на городские и мобильные);приходят на дом чтобы выяснить причину неоплаты, проводят профилактические беседы;

на почтовом ящике могут оставить надпись «Должник»;

Деньги соберут даже с отказавшихся. В ЖКХ рассказали, за что белорусам придется платить после ремонта подъезда

направляют письменные предупреждения о наличии задолженности и мерах, принимаемых к взысканию в принудительном порядке;

приостанавливают предоставление ЖКУ;

подают исковые заявления в суд;

подают исковые заявления о выселении должника, рассказали в тг-канале”ЖКХ Минск. Официально”.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в ЖКХ рассказали, в каких случаях к белорусам могут прийти и отключить воду:

В ЖКХ рассказали, в каких случаях к белорусам могут прийти и отключить воду