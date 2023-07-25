Штраф до 37 рублей. В ЖКХ рассказали, что многие белорусские водители делают неправильно
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В жилищно-коммунальном хозяйстве рассказали о том, что многие белорусские автовладельцы делают неправильно. А за это могут и оштрафовать.
Речь идет про правила парковки на придомовых территориях. В ведомстве напомнили, что во дворе жилого дома разрешена парковка автомобилей массой до 3,5 тонн и назвали места, где парковать машины нельзя:
- на газонах и других участках с зелеными насаждениями;
- на проездах во дворах со стороны, прилегающей к жилой застройке;
- в местах, где транспортное средство создаст препятствие для движения, работы спецтранспорта;
- в домах, где есть магазины, ближе 10 метров от служебных дверей, через которые производятся погрузочно- разгрузочные работы;
- возле мусорных контейнеров;
- на тротуарах, кроме специально отведенных мест, обозначенных дорожным знаком «Место стоянки».
За нарушение этих запретов предусмотрено предупреждение или штраф в размере одной базовой величины (сейчас это 37 рублей).
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Кому можно останавливаться во дворе на тротуаре:
- дорожно-эксплуатационной и коммунальной службе;
- торговым и другим организациям, расположенным непосредственно у тротуаров;
- автомобилям с наклонной белой полосой на бортах.
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