Штраф до 37 рублей. В ЖКХ рассказали, что многие белорусские водители делают неправильно

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 25.07.2023 17:32 , Обновлено: 25.07.2023

В жилищно-коммунальном хозяйстве рассказали о том, что многие белорусские автовладельцы делают неправильно. А за это могут и оштрафовать.

Речь идет про правила парковки на придомовых территориях. В ведомстве напомнили, что во дворе жилого дома разрешена парковка автомобилей массой до 3,5 тонн и назвали места, где парковать машины нельзя:

на газонах и других участках с зелеными насаждениями;

на проездах во дворах со стороны, прилегающей к жилой застройке;

в местах, где транспортное средство создаст препятствие для движения, работы спецтранспорта;

в домах, где есть магазины, ближе 10 метров от служебных дверей, через которые производятся погрузочно- разгрузочные работы;

возле мусорных контейнеров;

на тротуарах, кроме специально отведенных мест, обозначенных дорожным знаком «Место стоянки».

За нарушение этих запретов предусмотрено предупреждение или штраф в размере одной базовой величины (сейчас это 37 рублей).

До 740 рублей. В ЖКХ рассказали, в каком случае белорусам может прилететь штраф за велосипед

Кому можно останавливаться во дворе на тротуаре:

дорожно-эксплуатационной и коммунальной службе;

торговым и другим организациям, расположенным непосредственно у тротуаров;

автомобилям с наклонной белой полосой на бортах.

В ЖКХ рассказали, в каких случаях к белорусам могут прийти и отключить воду