В ЖКХ рассказали, в каких случаях к белорусам могут прийти и отключить воду
В жилищно-коммунальном хозяйстве Беларуси разъяснили, в каких случаях могут приостановить оказание своих услуг, в том числе, и водоснабжения.
В ведомстве отметили, что самый распространенный способ напомнить о необходимости погасить долги, это постоянный автодозвон. В большинстве случаев, люди спешат погасить задолженность. Но есть и те, кто все равно не торопится рассчитаться. В этом случае ЖКУ имеет право приостановить оказание своих услуг.
Воду могут отключить:
- если у должника нет уважительных причин, а задолженность составляет за два и более расчетных периода;
- не погасившему задолженность в течение пяти дней после получения письменного предупреждения, которое доставили по почте заказным письмом или вручили под расписку.
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При этом затраты, связанные с возобновлением оказания коммунальных услуг, возмещаются самим хозяином жилья.
После того как задолженность будет погашена, а в ЖКУ предоставлено документальное подтверждение, услугу в течение двух дней возобновят.
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