Деньги соберут даже с отказавшихся. В ЖКХ рассказали, за что белорусам придется платить после ремонта подъезда

💼 Официально

Опубликовано: 12.06.2023 17:35 , Обновлено: 12.06.2023

В тг-канал «ЖКХ Минск Официально» рассказали, кто и за что конкретно, платит при ремонте в подъезде: заплатят даже те, кто был против ремонта.

Ведомство опубликовало объяснение, за что платят жильцы в ходе ремонта подъезда.

За что платят

расшивку швов, заделку выбоин, трещин, отдельных участков стен;

восстановление штукатурки и облицовки стен и потолков;

выравнивание стен и потолков;

восстановление и укрепление лепных декоративных деталей;

заделку выбоин, трещин в цементных, бетонных полах;

ремонт, замену покрытий полов без изменения конструкции;

ремонт, замену отдельных элементов мусоропроводов, установку приспособлений для прочистки стволов мусоропроводов;

малярные работы, в том числе окраску стен, потолков, оконных рам, дверей, трубопроводов, батарей, элементов мусоропроводов, почтовых ящиков, пергол, решеток, перил, поручней;

замену оконной и дверной фурнитуры в подъезде;

окраску дверей шахты и кабины лифта, купе кабины лифта;

ремонт, замену, окраску входных дверей в подъезды и в приквартирные тамбуры;

замену окон ПВХ или отдельных стеклопакетов в подъездах, в том числе в результате антивандальных действий;

замену доводчиков на дверях, установленных в подъездах;

замену, ремонт перил, поручней и ограждений лестничных маршей в подъездах, восстановление накладок на поручни в подъездах, за исключением укрепления перил;

установку, ремонт, замену абонентских почтовых шкафов;

окраску металлических перил, балконных решеток, экранов (с внутренней стороны) балконов и лоджий, частичная или полная замена поручней балконных ограждений.

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За что не платят

Не платят за выполнение работ во вспомогательных помещениях, используемых для размещения инженерного оборудования (даже если помещения расположены в их подъезде).

Например, если в подъезде есть тепловой узел, электрощитовая, то платить за окраску стен в нем жильцы не будут.

И все прочие работы по ремонту подъезда жильцы не оплачивают. Их проводят за счет средств местного бюджета или других источников.

Кто платит?

Плата за текущий ремонт предъявляется всем собственникам (нанимателям) квартир в подъезде, в том числе и тем, кто отказался от заключения договора.

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Как высчитывается размер платы?

Плата за текущий ремонт исчисляется исходя из стоимости, определенной в акте выполненных работ, в доле, соразмерной общей площади жилых и нежилых помещений, принадлежащих и занимаемых плательщиками ЖКУ.

Пример: ремонт обошелся в 1600 рублей, а общая площадь всех квартир составляет 1000 кв. м. Если площадь вашей квартиры 54,4 кв. м, вы заплатите:

1600 / 1000 x 54,4 = 87,04 рубля.

А, например, сосед, у которого квартира 80 кв. м:

1600 / 1000 x 80 = 128 рублей.

Как оплачивать ремонт?

По окончании ремонта затраты на работы, оплачиваемые жильцами, будут включены в извещения о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением.

Жители на собрании могут отказаться от ремонта подъезда организациями ЖКХ, но при условии ремонта подъезда собственными силами и в определенный срок. При невыполнении работ собственными силами данные работы выполнят организации ЖКХ.

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