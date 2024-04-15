В ЖКХ рассказали белорусам, почему в пятиэтажках убирают подъезды чаще. Сколько раз положено по закону и сколько стоит за квадратный метр?

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Опубликовано: 15.04.2024 13:28 , Обновлено: 15.04.2024

Минское городское жилищное хозяйство объяснило, сколько раз по закону службы обязаны наводить уборку в подъездах и как рассчитывается стоимость за эти услуги. Об этом специалисты организации рассказали в комментарии агентству "Минск-Новости".

Как отметили в столичном ЖКХ, на частоту уборки может влиять целый ряд факторов. Среди них: планировка подъезда и его площадь, наличие лифта, действующего или законсервированного мусоропровода, а также давность последнего ремонта.

“Парадные в хрущевке-пятиэтажке и в современной высотке с просторными вестибюлями и холлами можно рассматривать как разные объекты в плане поддержания их чистоты и соответствующих трудозатрат”, — отметили сотрудники ЖКХ в комментарии агенству “Минск-Новости”.

Тем не менее для всех собственников (нанимателей) существует единый тариф на санитарное содержание вспомогательных помещений, который привязан к площади квартиры.

В Минске этот тариф не превышает сумму в 0,0497 рубля за 1 кв. м . В областях он составляет — 0,056 рублей за 1 кв. м .

Так, жители столичной “двушки” с площадью 48 кв. м, независимо от количества зарегистрированных человек, заплатят за коммунальную услугу максимум 2,39 рубля в месяц .

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В организации заметили, что из бюджета на уборку подъездов ничего не выделяется, поэтому городские ЖЭУ при выполнении работ должны уложиться в сумму, отчисляемую им через «жировки», а также выполнить норму по количеству уборки, которая предусмотрена законодательством. Перечень и периодичность работ по уборке подъездов закреплены в Постановлении Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 12 июня 2020 года № 7.

Согласно документу, сухая уборка должна проводиться:

на первых этажах (на первой остановочной площадке лифта) и в кабинах лифтов — не менее 2 раз в неделю;

на всех этажах домов без лифтов — не менее 1 раза в неделю;

на всех этажах домов с лифтами — не менее 2 раз в месяц.

Влажная уборка подъездов (мойка) должна проводиться:

в домах без лифтов — не менее 2 раз в месяц;

в домах с лифтами — не менее 1 раза в месяц;

в кабинах лифтов — не менее 1 раза в месяц;

мойка окон — 1 раз в год.

Также в документе закреплены и нормы по уборке вспомогательных помещений дома и очистке других объектов:

влажная протирка стен, дверей, плафонов, отопительных приборов, обметание пыли с потолков — 1 раз в год;

очистка доски объявлений — 1 раз в неделю;

дезинфекция, дезинсекция (уничтожение насекомых), дератизация (уничтожение грызунов) — по мере необходимости;

уборка подвала, чердака и других технических помещений — не менее 1 раза в год.

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“Надлежащее санитарное состояние подразумевает отсутствие какого-либо мусора и иных загрязнений в подъезде”, — объяснила заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда Минского городского жилищного хозяйства Анастасия Воробьева.

По её словам, в домах до 5 этажей, уборку могут проводить чаще, т.к. жители перемещаются только по лестнице и загрязнение в подъездах происходит быстрее.

Также ЖЭУ отслеживает общую сумму, которой располагают, и, исходя из этого, “предусматривают возможность дополнительных визитов в тот или иной подъезд с веником или шваброй”.

Согласно правилам, график уборки должен быть размещен в каждом подъезде на доске информирования. Смещение в графике на один-два дня допустимы: работник может заболеть или по иной причине не выйти на закрепленный участок. В таком случае уборка подъездов ложится на других уборщиков, которые после завершения работ на своих участках отправляются в убирать “чужие” подъезды. Они могут явиться в тот же день или завтра-послезавтра, рассказали в ЖКХ.

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