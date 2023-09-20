Кому из белорусов полагается бесплатное утепление квартир? В ЖКХ назвали условия

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Опубликовано: 20.09.2023 18:36 , Обновлено: 20.09.2023

Специалисты жилищно-коммунального хозяйства рассказали, в каких случаях белорусам полагается бесплатное утепление дома и с чего начать, чтобы работники ЖЭУ занялись этим вопросом.

Прежде, чем будет принято решение об утеплении квартиры, специалисты должны ее обследовать. Основные признаки, что жилплощадь нуждается в обследовании – это появившиеся на внутренних стенах сырость, плесень, конденсат. Если это есть, то владельцу жилья нужно подать заявку по номеру 115, пояснили информагентству «Минск-Новости» в городском жилищном хозяйстве.

После этого работники ЖЭУ должны провести проверку. И если у них будут основания полагать, что ухудшение микроклимата не связано, например, с нерегулярным проветриванием помещения или неисправностью системы вентиляции, то акт обследования, фото, передадут в ЖКХ района. А там, для более тщательного обследования, привлекут проектную организацию, специалисты которой и выдадут техническое заключение.

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В ЖКХ отметили, что процесс обследования и последующих ремонтно-восстановительных работ не быстрый, так как есть ряд нюансов. Например, определить причины, которые привели к промерзанию дома, можно только при температуре наружного воздуха не выше минус 5 градусов (то есть в отопительный период). А само утепление проводят, если столбик термометра показывает не более минус 10 градусов. То есть, при сильном похолодании работы переносят на более благоприятный период.

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