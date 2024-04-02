В ЖКХ показали, за что и сколько белорусы обязаны заплатить во время ремонта подъезда

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Опубликовано: 02.04.2024 16:15 , Обновлено: 02.04.2024

Когда принимают решение о необходимости текущего ремонта в подъезде, что он предполагает и можно ли от него отказаться? Минское ЖКХ ответило на самые популярные вопросы белорусов о текущем ремонте в подъезде.

Специалисты Минского жилищного хозяйства рассказали о нюансах текущего ремонта в подъездах, который производится за счет средств жителей. Ответами на самые популярные вопросы белорусов организация поделилась в своём телеграм-канале.

Как проходит плановая подготовка к плановому ремонту подъезда?

Не меньше чем за 10 дней до начала ремонта в подъезде жителей приглашают на собрание. На нём обсуждают запланированные работы, их ориентировочную стоимость и сроки проведения ремонта.

Жильцы могут согласовать перечень и качество материалов, которые будут использованы при ремонте, выбрать цветовое решение подъезда, а также избрать своего представителя, который будет участвовать в приёмке работ после их окончания.

По итогам собрания составляется протокол и жителям предлагают заключить договор на оказание услуг по текущему ремонту подъезда.

Могут ли жители отказаться от ремонта подъезда?

Жители многоквартирного дома могут отказаться от ремонта подъезда организациями ЖКХ при условии выполнения работ собственными силами и в определённый срок. В ином случае ремонт будет сделан ЖКХ.

Как и когда выполняются работы по ремонту подъезда?

Решение о проведении текущего ремонта в подъезде принимается по результатам планового осмотра жилищного фонда, который ЖКХ проводит в осенний и весенний периоды. Также такие решения могут приниматься внепланово на основании обращений граждан.

Сколько нужно заплатить за текущий ремонт?

Размер платы за текущий ремонт исчисляется исходя из фактической стоимости, которая была определена в акте выполненных работ к договору на оказание услуг по текущему ремонту. При этом исчисляется она в доле, соразмерной общей площади жилых и нежилых помещений, принадлежащих и занимаемых плательщиками жилищно-коммунальных услуг.

[info_b]Например, если ремонт в вашем подъезде обошелся в 1600 бел. руб., а общая площадь всех квартир составляет 1000 кв. м. Если площадь вашей квартиры 54,4 кв. м, вы заплатите: 1600 и 1000х 54,4 = 87,04 бел. руб. Сосед, у которого квартира 80 кв. м: 1600 / 1000х 80 = 128 бел. руб. [/info_b]

Стоит отметить, что плата за текущий ремонт будет предъявлена всем собственникам квартир в подъезде, независимо от того, согласились они заключать договор или нет. Затраты на работу по ремонту будут включены в извещения о размере платы за ЖКУ и платы за пользование жилым помещением.

За что платят жильцы организации ЖКХ в ходе ремонта?

В перечень работ, которые осуществляет ЖКХ во время проведения текущего ремонта входят следующие работы:

расшивка швов, заделку выбоин, трещин, отдельных участков стен;

восстановление штукатурки и облицовки стен и потолков, выравнивание стен и потолков, восстановление и укрепление лепных декоративных деталей;

заделка выбоин, трещин в цементных, бетонных полах, ремонт, замену покрытий полов без изменения конструкции;

замена оконной и дверной фурнитуры;

окраска дверей шахты и кабины лифта, купе кабины лифта;

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