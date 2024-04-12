Минское ЖКХ разъяснило, как оплачивать "коммуналку" нескольким собственникам в квартире

Опубликовано: 12.04.2024 16:31 , Обновлено: 12.04.2024

В ЖКХ Минска рассказали о нюансах оплаты жилищно-коммунальные услуг в ситуации, когда в квартире проживают сразу несколько собственников.

“Организация, которая осуществляет учет расчетного начисления платы за коммунальные услуги, присваивает номер лицевого счета на основании документов, подтверждающий право собственности на это жилое помещение. Таким образом у собственника доли в квартире будет отдельный лицевой счет”, — рассказала Ирина Скакун.

Она подчеркнула, что согласно жилищному кодексу, владелец квартиры должен вносить плату за жилищно-коммунальные услуги с момента установления права собственности на данное жилое помещение или же его часть.

Если счётчика нет, то плата за техническое обслуживание, теплоснабжение, газоснабжение будет вноситься ежемесячно соразмерно общей площади, принадлежащей собственникам жилья доли в квартире. От площади доли в квартире зависит и размер платы на капремонт, она вносится по субсидируемому тарифу каждым собственником. Специалист ЖКХ заметила, что каждый плательщик получает свое извещение об оплате.

В ЖКХ показали, за что и сколько белорусы обязаны заплатить во время ремонта подъезда

Также в ЖКХ уточнили, что участник долевой собственности должен каждый месяц соразмерно своей доле возмещать расходы на электроэнергию. Так, оплата за услуги водоснабжения, водоотведения, канализации, горячего водоснабжения должна вноситься плательщиком ЖКУ исходя из суммарного объема потребляемой холодной и горячей воды и тарифов, установленных в соответствии с законодательными актами.

Расчеты за потребляемые услуги водоснабжения, канализацию, водоотведение производятся согласно показаниям индивидуального прибора учета расходы воды, которые оформлены на одного из собственников жилого помещения в соответствии с письменным соглашением между всеми владельцами.

“Таким образом, каждый из плательщиков несет самостоятельную ответственность по долгам”, — резюмировала главный бухгалтер «Минского городского жилищное хозяйства»

Ранее Telegraf.news писал о том, что жители Витебска начали получать угрозы за неоплату коммунальных услуг в срок от ЖЭУ. В записках, воткнутых в дверь, им написали, что в случае отсутствия оплаты сообщат об этом на место работы, учебы, службам безопасности банков, СМИ.

«Вы нарушили указ» — Жителям Витебска стали приходить письма с предупреждениями. Что известно?