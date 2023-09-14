В ЖКХ пояснили, когда за выброс мусора (даже в контейнер) белорусам может «прилететь» штраф в Br740

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Опубликовано: 14.09.2023 14:29 , Обновлено: 14.09.2023

Бывают ситуации, когда даже если выбросить мусор во дворе, в контейнер, грозит штраф. В ЖКХ Минска пояснили, в каких случаях.

До 1 110 рублей – В ЖКХ рассказали, кому грозит штраф за самовольную перепланировку квартиры. А переделывать заставят?

Дело в том, при проведении капитального ремонта домов, образуются десятки тонн различных строительных отходов. Рабочие складируют их в специальные большие металлические контейнеры, причем отдельно по видам: рубероид – в один, древесину – в другой, асфальтобетон – в третий и т. д. А жильцы, порой, в эти емкости выбрасывают обычный бытовой мусор из квартир.

Штраф до 37 рублей. В ЖКХ рассказали, что многие белорусские водители делают неправильно

Так, жительница столицы рассказала информагентству «Минск Новости» историю. В ее доме меняли кровлю: старое покрытие рабочие спускали и забрасывали в специальный контейнер. В один из дней, когда работы не велись, женщина услышала грохот.

Как выяснилось, кто-то как с лоджии квартиры выбрасывал старые вещи, целясь в контейнер. «Это был какой-то мусоропад: летели кастрюли, банки из-под краски, подушки, пакеты, коробки, доски, одежда, зонт… Некоторые вещи не попадали в цель и приземлялись рядом на газон», - рассказала она.

Фото с сайта minsknews.by

В ЖКХ прокомментировали ситуацию. Там пояснили, что согласно Правил пользования жилыми помещениями, выносить коммунальные отходы следует в специально отведенные под этот мусор места, в контейнер для стройотходов - нельзя. Нарушителям грозит штраф до 20 базовых величин (740 рублей), а юридическим лицам – до 60 базовых (2220 рублей).

Напомним, ранее Телеграф уже подробно писал о том, какой мусор белорусам нельзя выбрасывать в контейнеры.

Штраф до 1 110 рублей. В ЖКХ рассказали, какой мусор белорусам нельзя выбрасывать в контейнеры