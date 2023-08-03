До 1 110 рублей – В ЖКХ рассказали, кому грозит штраф за самовольную перепланировку квартиры. А переделывать заставят?

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Опубликовано: 03.08.2023 11:30 , Обновлено: 03.08.2023

Чтобы сделать глобальную перепланировку в квартире, белорусы обязаны получить разрешение на это в исполкоме и организации, которая отвечает за эксплуатацию дома. Какие штрафы грозят тем, кто решит самовольно заняться переустройством и перепланировкой, пояснили в ЖКХ Минска.

Как пояснилаагентству «Минская правда» начальник отдела по информационно-общественной работе «Минское городское жилищное хозяйство» Людмила Шмарловская, вопрос перепланировки и переустройства квартир прописан в пункте 16 Правил пользования жилыми помещениями, а штрафы за его нарушение - в Кодексе об административных нарушениях.

Так, согласно статье 22.12 КоАП за несогласованную с уполномоченными органами перепланировку белорусам могут грозить следующие штрафы:

за перепланировку или переустройству без изменения несущей способности конструкции - штраф до 20 базовых величин ( 740 рублей );

); если эти действия привели к снижению несущей способности конструктивных элементов зданий (а также за переоборудование и реконструкция вентиляционных шахт и каналов) - от 10 до 30 базовых величин ( от 370 до 1110 рублей ).

Переделывать заставят?

По закону, уплата штрафа не отменяет необходимость согласования перепланировки и ее легализации, то есть даже заплатив штраф, придётся добиваться согласования перепланировки. Для этого проводится специальное обследование квартиры, по результатам которой специалисты определят, можно ли её вообще узаконить без нарушений нормативных требований, которым должны соответствовать все жилые помещения.

В случаях, когда перепланировка, сделанная владельцами квартиры самовольно и без предварительного согласования, осуществлена с определёнными нарушениями, её согласовывать, вероятнее всего, откажутся и в принудительном порядке обяжут устранить все внесённые в конструкцию дома изменения. При этом вернуть жилому помещению его первоначальный вид, соответствующий тем данным, которые указаны в техническом паспорте на квартиру, владельцу придется за свой счет.

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