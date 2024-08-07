В ЖКХ пояснили, когда белорусам могут запретить пользоваться балконами дома

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Опубликовано: 07.08.2024 21:31 , Обновлено: 07.08.2024

В Минском городском жилищном хозяйстве рассказали, при какой ситуации белорусам могут запретить пользоваться балконом и выход туда опечатают.

Как пояснили в ЖКХ, все зависит от состояния этой площадки. Обслуживающие организации проверяют балконы два раза в год при плановых осмотрах жилищного фонда весной и осенью.

Если специалисты обнаружат дефекты конструкций, которые не повлияют на дальнейшее безопасное пользование площадкой, работы по ремонту внесут в годовой план текущего ремонта жилфонда.

Если же выяснится, что конструкции находятся в аварийном состоянии, балкон оградят, выход туда опечатают, а жильцам, собственно, запретят пользоваться площадкой. При этом ремонт такого балкона должны включить в план работ на ближайшее время.

К слову, согласно правилам пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, за состоянием своих балконов и лоджий должны следить также сами жители. И если они заметят неисправности конструкций, нужно сообщить об этом специалистам обслуживающей организации.

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[info_b]Полностью с текстом правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений можно ознакомиться в тексте постановления Совета Министров Беларуси № 399 на Национальном правовом интернет-портале.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, можно ли из балкона или же лоджии сделать кухню или комнату, а также правомерно ли создать под балконом на первом этаже многоквартирного жилого дома погреб для хранения овощей.

В ЖКХ пояснили белорусам, можно ли сделать комнату из балкона. А погреб для овощей под ним на 1-м этаже?

Также мы писали, кто из белорусов и в каком случае обязан платить за лифт в многоквартирном доме. В частности, коммунальщики пояснили, должны ли платить за техобслуживание лифта жители первых этажей, которые по факту им не пользуются.

Должны ли белорусы платить за лифт, если живут на первом этаже? В ЖКХ ответили