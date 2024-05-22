"Прибор "не знает" - В ЖКХ Минска пояснили, почему важно перекрыть стояк с горячей водой при ее отключении

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Опубликовано: 22.05.2024 18:24 , Обновлено: 22.05.2024

В Беларуси начался сезон отключения горячей воды, многие белорусы уже столкнулись с "временными неудобствами". Однако не все знают, что при отключении горячей воды важно перекрыть стояк, который подает ее. В ЖКХ Минска пояснили почему.

Как рассказали в ведомстве, в период отключения в жилые дома не поступает сетевая вода, которая подогревает холодную до нужной температуры. Однако установленный на стояке горячего водоснабжения прибор учета “не знает”, что горячую воду отключили, и определяет проходящую по трубе холодную воду как горячую.

А жильцы могут машинально поворачивать смеситель в положение, при котором из крана течет горячая вода. “То есть пользуются несуществующей услугой”, - пояснили в ЖКХ.

В конце месяца потребитель при снятии показаний счетчика вводит числовые значения в систему ЕРИП для оплаты коммунальных платежей. И на холодную по факту воду, которую прибор зафиксировал как горячую, будет проводиться расчет за подогрев воды.

Ранее Telegraf.news рассказывал, по каким адресам в Минске запланировали отключение воды в июне. Так, 4 июня запланировали отключить подачу горячей воды в домах по улице Б. Хмельницкого, Аранской, Гикало и не только.

Кому из минчан отключат горячую воду в июне? Коммунальщики опубликовали календарь и список адресов