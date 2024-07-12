В ЖКХ пояснили белорусам, можно ли сделать комнату из балкона. А погреб для овощей под ним на 1-м этаже?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 12.07.2024 22:32 , Обновлено: 12.07.2024

В Минском городском жилищном хозяйстве рассказали, можно ли из балкона или же лоджии сделать кухню или комнату, а также правомерно ли создать под балконом на первом этаже многоквартирного жилого дома погреб для хранения овощей.

В ЖКХ ответили, что, согласно положению об условиях и порядке переустройства и (или) перепланировки, которое утвердил Совет Министров Беларуси своим постановлением № 384 от 16 мая 2013 года, запрещается переустраивать балконы и лоджии в отапливаемые помещения, которыми и являются кухня и жилые комнаты.

Все потому, что такие действия приведут к нарушению работы системы отопления из-за изменения площади помещения, куда подается тепло.

А вот погреб или кладовую под балконом или лоджией на первом этаже жилого многоквартирного дома сделать можно. Однако здесь потребуется разрешение местного исполнительного и распорядительного органа, разработка проектной документации и ее согласование, а также прохождение государственной экспертизы в установленном законодательством порядке.

«Прибор «не знает» — В ЖКХ Минска пояснили, почему важно перекрыть стояк с горячей водой при ее отключении

Ко всему прочему, к такой кладовой нужно будет создать доступ через люк. Работы по устройству кладовых и погребов под балконами и лоджиями первых этажей регламентированы тем же постановлением Совмина № 384 от 16 мая 2013 года.

[info_b]Подробно с этим документом можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, как рассчитывается стоимость за текущий ремонт в подъезде жилого многоквартирного дома. Как пояснили в ЖКХ Минска, жители могут отказаться от этой услуги, но в таком случае будут должны сделать ремонт сами.

За что такие деньги? В ЖКХ Минска объяснили, как рассчитывают стоимость ремонта в подъезде

Также мы приводили ответ ЖКХ на вопрос о том, законно ли в Беларуси косить траву возле многоэтажных домов в выходные дни. Так, если работа газонокосилки слышна до семи часов утра, то можно пожаловаться - организации выпишут штраф.

Можно ли по выходным в Беларуси косить траву? В ЖКХ ответили