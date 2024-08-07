Должны ли белорусы платить за лифт, если живут на первом этаже? В ЖКХ ответили

Опубликовано: 07.08.2024 11:06 , Обновлено: 07.08.2024

На Интернет-портале коммунальной грамотности Беларуси рассказали, кто и в каком случае обязан платить за лифт в многоквартирном доме. В частности, специалисты ответили на вопрос одного из жителей Республики, который интересовался, должен ли он оплачивать техобслуживание, если живёт на первом этаже, и лифт ему априори не нужен.

Согласно п.50 постановления Совета министров №571 от 12 июня 2014 года, плату за пользование лифтом вносят жители многоэтажек, у которых на этаже расположена вторая остановка подъёмника. Её размер в ЖКХ начисляют в зависимости от количества зарегистрированных человек. Другими словам, если вы живёте на первом этаже, платить за пользование лифтом не нужно. Но есть нюанс.

“Затраты на техническое обслуживание и производство ремонтных работ связаны с обеспечением безопасного перемещения граждан, для чего необходимо поддерживать на должном уровне работу лифтового оборудования, постоянно и качественно устранять его неисправности”, — отметили специалисты в сфере ЖКХ.

Это значит, что, согласно Жилищному кодексу, плательщики “коммуналки”, независимо от того, на каком этаже они живут, обязаны оплачивать содержание, то есть техобслуживание лифта. Эти затраты включают средства на содержание лифтового хозяйства, в том числе аварийно-диспетчерской службы, а также силовую электроэнергию, благодаря которой и работает подъёмник.

Таким образом, белорусы, проживающие на этажах, на которых есть техническая возможность пользоваться лифтом (второй и выше), обязаны платить за обе составляющие — техническое обслуживание и эксплуатацию. Жители первого этажа оплачивают лишь первый пункт, объяснили специалисты.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минском городском жилищном хозяйстве рассказали, как рассчитывают стоимость за текущий ремонт в подъезде многоквартирного дома. Оказывается, жители могут отказаться от такой услуги, но при условии, что все необходимые работы сделают сами — в противном случае ремонт в подъезде работники ЖКХ проведут “принудительно”.

За что такие деньги? В ЖКХ Минска объяснили, как рассчитывают стоимость ремонта в подъезде