За что такие деньги? В ЖКХ Минска объяснили, как рассчитывают стоимость ремонта в подъезде
В Минском городском жилищном хозяйстве рассказали, как рассчитывают стоимость за текущий ремонт в подъезде многоквартирного дома. Оказывается, жители могут отказаться от такой услуги, но при условии, что все необходимые работы сделают сами — в противном случае ремонт в подъезде работники ЖКХ проведут "принудительно".
В организации отметили, что жители того или иного подъезда могут принять непосредственное участие в ремонте. Например, на общем собрании они могут обсудить цену работ за 1 кв. м., а также возможность предоставления рассрочки. Помимо этого, владельцы квартир имеют право:
- согласовать с ЖКХ перечень и качество материалов, которые будут использованы при ремонте;
- выбрать цвет своего подъезда;
- избрать представителя, который по окончании ремонта будет участвовать в приёмке работ.
В Минском городском жилищном хозяйстве отметили, что необходимость проведения текущего ремонта определяется по результатам осенних и весенних осмотров жилфонда “с учётом фактического состояния подъездов”, а также по личным обращениям жильцов.
Как проходит подготовка к плановому ремонту подъезда?
До начала ремонта на доске объявлений или на сайте ЖКХ сотрудники организации размещают информацию о:
- планируемых работах и их приблизительной стоимости;
- сроках проведения ремонта;
- контактах должностного лица, к кому можно обратиться по тем или иным вопросам;
- дате и месте проведения собрания.
В ЖКХ Минска подчеркнули, что собрание с жильцами, как правило, проводится не меньше, чем за 10 дней до начала непосредственного ремонта.
За что конкретно мы платим?
В организации перечислили 13 пунктов, по которым и начисляется итоговая стоимость ремонта в подъезде многоквартирного дома. Таким образом, в “жировку” выставляется счёт за:
- расшивку швов, заделку выбоин, трещин, отдельных участков стен;
- восстановление штукатурки и облицовки стен и потолков, восстановление и укрепление лепных декоративных деталей;
- заделку выбоин, трещин в цементных и бетонных полах, замену покрытий полов без изменения конструкции;
- замену оконной и дверной фурнитуры;
- окраску дверей шахты и кабины лифта, купе кабины лифта;
- малярные работы;
- ремонт, замену отдельных элементов мусоропроводов;
- ремонт, замену, окраску входных дверей в подъезды и тамбуры;
- замену окон ПВХ или отдельных стеклопакетов;
- замену доводчиков на дверях;
- ремонт перил, поручней и ограждений лестничных маршей в подъездах, восстановление накладок на поручни;
- установку, замену и ремонт почтовых ящиков;
- окраску металлических перил, балконных решёток, балконов и лоджий.
“Размер платы за текущий ремонт исчисляется исходя из фактической стоимости, определённой в акте выполненных работ к договору на оказание услуг по текущему ремонту, в доле, соразмерной общей площади жилых и нежилых помещений, которые принадлежат плательщикам ЖКУ”, — отметили в Минском городском жилищном хозяйстве.
Ранее Telegraf.news писал, что в Брестском городском ЖКХ рассказали, когда и в какое время можно делать ремонт в квартире многоэтажного дома без последствий. Если не соблюдать установленные законом правила, соседи имеют полное право пожаловаться в милицию, где белорусов привлекут за нарушение порядка пользования жилыми помещениями и выпишут штраф.
Штраф до 400 рублей. В ЖКХ рассказали, можно ли белорусам на выходных сверлить и делать ремонт