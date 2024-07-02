За что такие деньги? В ЖКХ Минска объяснили, как рассчитывают стоимость ремонта в подъезде

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Опубликовано: 02.07.2024 20:00 , Обновлено: 02.07.2024

В Минском городском жилищном хозяйстве рассказали, как рассчитывают стоимость за текущий ремонт в подъезде многоквартирного дома. Оказывается, жители могут отказаться от такой услуги, но при условии, что все необходимые работы сделают сами — в противном случае ремонт в подъезде работники ЖКХ проведут "принудительно".

В организации отметили, что жители того или иного подъезда могут принять непосредственное участие в ремонте. Например, на общем собрании они могут обсудить цену работ за 1 кв. м., а также возможность предоставления рассрочки. Помимо этого, владельцы квартир имеют право:

согласовать с ЖКХ перечень и качество материалов, которые будут использованы при ремонте;

выбрать цвет своего подъезда;

избрать представителя, который по окончании ремонта будет участвовать в приёмке работ.

В Минском городском жилищном хозяйстве отметили, что необходимость проведения текущего ремонта определяется по результатам осенних и весенних осмотров жилфонда “с учётом фактического состояния подъездов”, а также по личным обращениям жильцов.

Как проходит подготовка к плановому ремонту подъезда?

До начала ремонта на доске объявлений или на сайте ЖКХ сотрудники организации размещают информацию о:

планируемых работах и их приблизительной стоимости;

сроках проведения ремонта;

контактах должностного лица, к кому можно обратиться по тем или иным вопросам;

дате и месте проведения собрания.

В ЖКХ Минска подчеркнули, что собрание с жильцами, как правило, проводится не меньше, чем за 10 дней до начала непосредственного ремонта.

За что конкретно мы платим?

В организации перечислили 13 пунктов, по которым и начисляется итоговая стоимость ремонта в подъезде многоквартирного дома. Таким образом, в “жировку” выставляется счёт за:

расшивку швов, заделку выбоин, трещин, отдельных участков стен; восстановление штукатурки и облицовки стен и потолков, восстановление и укрепление лепных декоративных деталей; заделку выбоин, трещин в цементных и бетонных полах, замену покрытий полов без изменения конструкции; замену оконной и дверной фурнитуры; окраску дверей шахты и кабины лифта, купе кабины лифта; малярные работы; ремонт, замену отдельных элементов мусоропроводов; ремонт, замену, окраску входных дверей в подъезды и тамбуры; замену окон ПВХ или отдельных стеклопакетов; замену доводчиков на дверях; ремонт перил, поручней и ограждений лестничных маршей в подъездах, восстановление накладок на поручни; установку, замену и ремонт почтовых ящиков; окраску металлических перил, балконных решёток, балконов и лоджий.

“Размер платы за текущий ремонт исчисляется исходя из фактической стоимости, определённой в акте выполненных работ к договору на оказание услуг по текущему ремонту, в доле, соразмерной общей площади жилых и нежилых помещений, которые принадлежат плательщикам ЖКУ”, — отметили в Минском городском жилищном хозяйстве.

Ранее Telegraf.news писал, что в Брестском городском ЖКХ рассказали, когда и в какое время можно делать ремонт в квартире многоэтажного дома без последствий. Если не соблюдать установленные законом правила, соседи имеют полное право пожаловаться в милицию, где белорусов привлекут за нарушение порядка пользования жилыми помещениями и выпишут штраф.

Штраф до 400 рублей. В ЖКХ рассказали, можно ли белорусам на выходных сверлить и делать ремонт