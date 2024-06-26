Можно ли по выходным в Беларуси косить траву? В ЖКХ ответили

Опубликовано: 26.06.2024 20:02 , Обновлено: 26.06.2024

Наверняка каждый из нас сталкивался с тем, что летом на выходных не удаётся поспать из-за звука газонокосилки за окном. Открываешь — а там вовсю трудятся сотрудники ЖКХ, орудуя многочисленными бензокосами. Законно ли вообще это делать около многоэтажных домов в выходные дни? Или всё-таки закон предусматривает косьбу лишь в будни?

В Минском городском жилищном хозяйстве ответили, что законом не запрещено выполнение работ по покосу травы на выходных. По словам представителей ЖКХ, в субботу и воскресенье это делают “по необходимости обеспечения покоса”, но не реже одного раза в месяц.

При этом в организации отметили, что сотрудникам ЖКХ рекомендуется косить траву по выходным не ранее 09:00 утра. А ещё лучше — на территории, которая находится вдали от окон жилых домов.

“Желание человека отдохнуть в тишине можно понять. Но и желание работника, который старается выйти на работу пораньше из-за 40-градусной жары, тоже понятно. Более того, работать с раскалённой косой при такой высокой температуре воздуха — не безопасно для здоровья”, — отметили ранее коммунальщики.

При этом если звук газонокосилки раздался за окном ранее 07:00, белорусы вправе пожаловаться — тогда организации выпишут штраф. Это регламентируется ст. 22.12 КоАП РБ, согласно которой с 23:00 до 7:00 необходимо соблюдать тишину. В противном случае нарушителю грозит административная ответственность в виде штрафа до 10 БВ (400 белорусских рублей).

Ранее Telegraf.news писал, что в Брестском городском ЖКХ рассказали, когда и в какое время можно делать ремонт в квартире многоэтажного дома без последствий. Если не соблюдать установленные законом правила, соседи имеют полное право пожаловаться в милицию, где белорусов привлекут за нарушение порядка пользования жилыми помещениями и выпишут штраф.

Штраф до 400 рублей. В ЖКХ рассказали, можно ли белорусам на выходных сверлить и делать ремонт