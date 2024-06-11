В Минобразования озвучили результаты второго ЦЭ. Сколько стобалльников по белорусскому, а сколько — по русскому?

Опубликовано: 11.06.2024 15:22 , Обновлено: 11.06.2024

Во вторник, 11 июня, стали известны результаты второго централизованного экзамена (ЦЭ) по белорусскому и русскому языкам. Так, по информации Министерства образования, максимально возможный результат - 100 баллов - получили 469 выпускников.

Испытание провели 30 мая. Всего его сдавали 55,5 тыс. учащихся, из них по русскому языку - 44 тыс. человек, по белорусскому - 11,5 тыс.

Среди 469 стобалльников - 292 (или 0,66% от общего числа сдававших) знатока русского языка и 177 (или 1,54%) любителей белорусского. “Все выпускники справились с экзаменационной работой. Нулевых результатов нет”, - рассказали в Telegram-канале Министерства образования.

Средний тестовый балл по русскому языку - 63,3, по белорусскому – 61,7.

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В ведомстве напомнили, что школьники, которые не смогли сдать ЦЭ в основные дни, смогут написать его в резервные. В этом году они запланированы на 21 и 23 июня. По 14 июня проводят регистрацию на сдачу ЦЭ в резервные дни.

Узнать результаты экзамена, а также посмотреть скан-копии работ можно в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ).

Ранее Telegraf.news рассказывал о результатах первого ЦЭ, который провели 27 мая по 13 учебным предметам. На этом испытании нулевые результаты были у 64 человек.

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