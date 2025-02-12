В TikTok показали самую «высокохудожественную» остановку Беларуси. Где находится?

🎥 Видео

Опубликовано: 12.02.2025 14:14 , Обновлено: 12.02.2025

В социальной сети TikTok появился ролик, в котором автор показал остановку, расположенную не в крупном городе или областном центре, а в белорусской глубинке. Автор видео восхитился тем, кто оформил остановку в таком «высокохудожественном» стиле и создал, по его словам, "такое искусство".

Менее чем за сутки ролик набрал почти 120 тысяч просмотров и свыше трех тысяч лайков.

https://www.tiktok.com/@kat182113/video/7470188969272069408?_r=1&_t=ZM-8tqoBIejQoR

Многие пользователи соцсети восхитились увиденным на видео, а некоторые даже и узнали место, где она находится — деревня Литовка Новогрудского района Гродненской области.

«Очень красиво, высокохудожественно. Деревня Литовка. Побольше бы таких», - написал один из пользователе в комментариях под видео.

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Другие же пользователи выразили «уважение мастерам с золотыми руками», и добавили, что «главное что бы люди умели беречь» такие места.

[info_b]Сама деревня Литовка получила популярность среди любителей попутешествовать по Беларуси в том числе благодаря расположенной неподалёку от остановки усадьбе, выполненной в стиле фэнтези (остановку оформляли те же умельцы, которые занимались декором усадьбы).

Она принадлежала местному бизнесмену Сергею Ковалю, погибшему в 20219 году. До его смерти вход в усадьбу был бесплатный, а сейчас желающим полюбоваться на готические убранства усадьбы с монстрами, гномами, чертями придётся заплатить небольшую сумму за входной билет.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал о том, что один белорусский тиктокер решил подсчитать, сколько денег потребуется для того, чтобы начать работать в такси в Беларуси. Он подробно остановился на всех этапах подготовки, допустив, что у начинающего таксиста уже есть собственный автомобиль. Однако в комментариях поверили не все.

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Также мы писали о том, что в TikTok появился ролик, на котором показали как «сдают на водительские права в Афганистане». Меньше чем за неделю видео набрало почти 15 млн просмотров.

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