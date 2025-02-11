«Есть, кто с первого раза не сдал?» - Ролик в TikTok со «сдачей на водительские права в Афганистане» набрал 14 млн просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 11.02.2025 17:15 , Обновлено: 11.02.2025

В социальной сети TikTok появился ролик, на котором автор видео показал процесс «сдачи практического экзамена на водительские права в Афганистане». За шесть дней видео набрало почти 14,6 млн просмотров, больше полумиллиона лайков и почти 12 тысяч комментариев.

На видео показано, как курсанту автошколы предлагают присесть на стул и закрыть глаза, после чего экзаменатор-инструктор говорит что делать для успешной сдачи.

«Нажмите на тормоз! Нажмите на газ! Нажмите на сцепление! Поставьте на ручник! Отлично, молодец!», - говорит он в микрофон на видео. Экзаменуемый, в свою очередь, выполняет инструкции, лишь имитируя действия водителя.

После этого к сдаче приступает следующий человек. Всё это время самого автомобиля в кадре не наблюдается.

Пользователи TikTok в комментариях к видео сразу же поинтересовались, «есть ли там люди, которые с первого раза не сдают?» такой экзамен и заинтересовались, как в Афганистане лицензию пилота получают.

Другие же пользователи сразу изъявили желание поехать туда сдавать на права, а некоторые иронично написали: «поздравьте меня, я только что, случайно, тоже сдал на права»

«По моему, у нас в городе половина водителей сдавала на права в Афганистане», - написала еще одна пользовательница соцсети, комментируя видео.

Ранее Telegraf.news рассказывал о том, что в TikTok появилось сразу несколько роликов с огромным БелАЗом, который пытался проехать по улицам Минска. Огромную машину перегоняли с площадки у международного выставочного центра, где на днях закрылась выставка “Моя Беларусь” и в какой-то момент белорусский промышленный гигант буквально “застрял” на одной из узких для такой габаритной техники улочек города.

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