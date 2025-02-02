"Пускай развлекаются..." На Минщине 31 января посадили картошку. Что посоветовали пользователи TikTok?

🎥 Видео

Опубликовано: 02.02.2025 15:12 , Обновлено: 02.02.2025

Одна из жительниц Минской области опубликовала в TikTok видео, в котором показала процесс посадки картофеля 31 января. На ролике видно, как мужчина с конём ходит по небольшому участку вблизи частного дома, где отчётливо виден любимый овощ белорусов. По словам автора, всё происходящее — чистая правда, и они с мужем просто "решили проверить".

К слову, многие в комментариях усомнились, что дело и впрямь было 31 января. Одни писали, что земля на видео слишком сухая, а другие просто не поверили в происходящее. Тем не менее женщина заверила: “Снято сегодня. Ерунду не кидаю”. Некоторые пользователи и вовсе не смогли удержаться от советов и порекомендовали “не забыть про огурцы”.

Та часть подписчиков TikTok, которая всё же поверила в достоверность происходящего, сошлась во мнении, что это рано. По их словам, почва ещё холодная, впереди морозы, и овощ попросту сгниёт. Другие и вовсе возмутились, что белорусы сделали это до Благовещения, аргументировав тем, что, мол, “отсюда потом все беды”.

“Старые люди говорили всегда, что до Благовещения нельзя копать землю. А теперь перевернули мир, такая стала и природа…” — поделился мнением один из белорусов. Другой добавил: “Также как и осенью, до Покровов нельзя землю трогать”.

“Пусть развлекаются люди. Мне интересно, что дальше будет, хочется продолжения”, — намекнул ещё кто-то в комментариях, на что автор ролика коротко ответила: “Будет”.

Тем не менее нашлись среди белорусов и те, кто искренне пожелал удачи и хорошего урожая. Женщина поблагодарила и пообещала, что отныне все действия с этой картошкой будет выкладывать в TikTok. “Ждите”, — коротко анонсировала она.

Ранее Telegraf.news писал, что в разных регионах Беларуси пошёл березовый и кленовый сок, несмотря на то, что на календаре январь. Видеороликами с этим непривычным для второго месяца зимы явлением белорусы стали делиться в TikTok.

«Думаю, пора картошку сажать» — В разных регионах Беларуси пошел березовый и кленовый сок