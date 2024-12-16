В столичном ЖКХ пожаловались на «нехватку коммунальной грамотности» у минчан. С какими запросами обращаются?

Опубликовано: 16.12.2024 11:55 , Обновлено: 16.12.2024

Директор жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Заводского района Минска Михаил Варикашна посетовал на "нехватку коммунальной грамотности" у некоторых минчан и рассказал, с какими жалобами горожане чаще всего обращаются по поводу капитального ремонта жилья.

По словам Варикаша, минчане нередко жалуются на то, что при проведении капремонта домов не проводится одновременный ремонт подъездов. Как пояснил директор районного ЖКХ, по закону его проводят отдельно, по отдельному графику, который составляют после планового осеннего осмотра жилфонда. Как правило, текущий ремонт мест общего пользования планируют на тот же год, когда завершают и капремонт.

При этом, как пояснил чиновник, платить за ремонт подъезда придётся полностью собственникам, а вот выполнять работы они могут как через ЖЭУ, так и собственными силами, сообщило агентство “Минск-Новости”.

Ещё один частый вопрос, который прокомментировал Варикаш - замена электропроводки и разводка водоснабжения. По словам чиновника, это “зона ответственности собственников”, а ЖКХ отвечает лишь за стояки и системы газоснабжения и отопления.

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Нередко, по словам представителя столичного ЖКХ, минчане также настаивают на замене сантехники и окон, а также утепления стен при проведении капремонта дома. Однако, как пояснил Варикаш, эта практика уже давно в прошлом - их исключили из обязательного перечня работ.

Однако, действующее законодательство позволяет жильцам провести утепление здания, оплатив 50% стоимости работ в рассрочку на 10 лет равными долями.В этом случае, согласно расчётам ЖКХ, потребление тепловой энергии и, как следствие, счета за отопление “снизятся на 25–30%”.

Об этом, по словам Варикаша, жильцов “обязательно информируют” на собраниях, которые организуются перед началом капитального ремонта. Однако, посетовал чиновник, некоторые эти собрания игнорируют, из-за чего специалистам приходится проводить поквартирные опросы.

“Для выполнения модернизации необходимо согласие не менее двух третей от общего количества собственников жилых помещений в доме, и решение такого большинства распространяется на всех”, — пояснил специалист.

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Ранее Telegraf.news рассказал, какие работы предполагает текущий ремонт в подъезде многоквартирного дома, а также как рассчитывают его стоимость. Оказывается, жители могут отказаться от такой услуги, но при условии, что все необходимые работы сделают сами — в противном случае ремонт в подъезде работники ЖКХ проведут “принудительно”.

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