Штраф до 400 рублей. В ЖКХ рассказали, можно ли белорусам на выходных сверлить и делать ремонт

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Опубликовано: 11.06.2024 09:49 , Обновлено: 11.06.2024

В Брестском городском ЖКХ рассказали, когда и в какое время можно делать ремонт в квартире многоэтажного дома без последствий. Если не соблюдать установленные законом правила, соседи имеют полное право пожаловаться в милицию, где белорусов привлекут за нарушение порядка пользования жилыми помещениями и выпишут штраф.

Наверняка все знают, что в определённые часы в многоквартирных домах должно быть спокойствие. Так, например, в период с 23:00 до 7:00 запрещены действия, которые могут вызвать шум и вибрации:

игра на музыкальных инструментах;

громкая речь и пение;

ремонтные работы;

использование пиротехники;

содержание домашних животных;

резкое закрытие дверей и др.

При этом не многие знают, что в выходные и праздничные дни категорически запрещено проводить работы по переустройству и перепланировке, которые могут помешать соседям. Кроме того, согласно закону, в многоэтажках в будние дни для этого также определено своё время: с 9:00 до 19:00 и ни часом больше.

В Брестском ЖКХ подчеркнули, что игнорирование вышеизложенных правил влечёт административную ответственность за нарушение порядка пользования жилыми помещениями. Согласно ст. 22.12 КоАП РБ, нарушителю грозит штраф от от 4 до 10 БВ (до 400 белорусских рублей).

Ранее в УВД Витебского облисполкома назвали причину, по которой на выходных в гости могут заявиться стражи порядка. Такой визит грозит не только штрафом, но и выселением из собственной квартиры. Столь радикальные меры могут предпринять, если вы на постоянной основе донимаете соседей излишним шумом. Как отметили в ведомстве, такие ситуации встречаются часто. Например, только за четыре месяца 2024 года к административной ответственности привлекли пять тысяч белорусов.

«Если нарушитель покоя не реагирует на просьбы вести себя тише, следует сообщить об этом в милицию. Записанные на камеру смартфона или диктофон шумы помогут правоохранителям оперативно привлечь виновного к ответственности», — [link href=“https://t.me/uvd_vitebsk/18043” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в УВД Витебского облисполкома.

Там добавили: многие наивно полагают, что, если до приезда милиции шум прекратится, вызов расценят как ложный и уедут. Это не так. Сотрудники правоохранительных органов опросят потерпевшего, соседей и других граждан, в отношении которых поступают жалобы. После будет составлен протокол.

Согласно КоАП РБ, за слишком шумное поведение в квартире с 23:00 до 07:00 предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин (1200 белорусских рублей). Кроме того, в ведомстве подчеркнули: если подобные нарушения будут происходить систематически, вас могут в судебном порядке выселить из квартиры без предоставления другого жилья.

Штраф до 1200 рублей. В МВД предупредили белорусов, из-за чего могут приехать на выходных в их квартиры