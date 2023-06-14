В Совмине объявили о начале мониторинга "всей системы образования". ЦЭ и ЦТ снова реформируют?

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Опубликовано: 14.06.2023 11:51 , Обновлено: 14.06.2023

Правительство Беларуси анонсировало очередной этап "мониторинга всей системы образования", в рамках которого для белорусских школьников пообещали выработать “оптимальную форму” выпускных и вступительных экзаменов. Итоги мониторинга пообещали озвучить в августе. Об этом 14 июня заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

По его словам, ситуация с результатами централизованного экзамена в этом году наглядно продемонстрировала, как “малейшие недоразумения, ничтожные просчеты могут спровоцировать социальную волну”.

При этом вице-премьер подчеркнул, что подсчет баллов на централизованном экзамене (ЦЭ) был проведён верно, но чиновники допустили “единственную ошибку”, а именно, своевременно не разъяснили ученикам, их родителям и педагогам, как будут подсчитываться баллы.

“Методика расчета надежная, она используется во многих странах, у нас применялась с 2003 года. Фактически последнюю корректировку претерпела в 2019-м, и нареканий с 2019-го по текущий год не было. Ну и тем более это не вызывало недоверие и по другим вопросам”, – заявил Петришенко.

Он отметил, что проверка межведомственной комиссии “подтвердила правильность” результатов Ц и анонсировал очередной “мониторинг всей системы образования” для выявления “возможных системных и отдельных недостатков”.

Видео с совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, на котором обсуждался вопрос очередной реформы в системе образования, опубликовали в официальном телеграм-канале Правительства.

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По словам Петришенко, Министерство образования выработало комплексный план проверок для мониторинговой группы, в состав которой войдут педагоги, методисты, а также “представители родительской общественности и общественных объединений”.

Вице-премьер пообещал уже в этом году “выработать окончательные решения по проведению вступительной кампании” и выбрать “наиболее оптимальную форму школьных экзаменов и вступительных испытаний”. Какими именно будут выпускные и вступительные экзамены - устные или письменные, в виде тестирования или экзаменационных вопросов по билетам, или же в формате собеседования - в правительстве пока не уточнили.

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Напомним, вопрос об отмене ЦЭ и возврате традиционных выпускных экзаменов, а также об изменении правил поступления в вузы в Беларуси заговорили после прошедших централизованных экзаменов в школах, когда выпускников возмутила непонятная система подсчёта баллов.

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В результате в вопрос вмешался президент Александр Лукашенко, который провел 6 июня совещание по вопросам вступительной кампании, а Министерство образования пообещало на предстоящем централизованном тестировании (ЦТ) вести подсчёт результатов по новой методике.

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