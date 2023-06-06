В Беларуси снова поменяют правила поступления в вузы? Лукашенко предложил "симбиоз"

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Опубликовано: 06.06.2023 13:46 , Обновлено: 06.06.2023

Александр Лукашенко 6 июня собрал совещание, на котором приказал определиться с системой поступления в вузы. В 2024 году появятся новые правила для абитуриентов?

Лукашенко предложил несколько вариантов. Первый — опять вернуться к централизованному тестированию (ЦТ), « когда сидишь там и иногда тычешь пальцем в небо». Второй — сдавать экзамены «путем собеседования, используя хорошо зарекомендовавшую себя систему».

«Или это будет некий симбиоз, смесь того и другого», — озвучил он третье предложение, передает госагентство БелТА.

Лукашенко приказал чиновникам «четко определиться». Однако отметил, что эта задача «для следующего года», то есть, 2024-го.

Самое главное условие при определении системы поступления в вузы, по словам Лукашенко, — чтобы было понятно родителям, абитуриентам и «обществу в целом».

Что касается существующей системы оценки результатов централизованных экзаменов, Лукашенко заявил, что вместо того, чтобы создать ее «четкой, понятной и простой», ее сделали «слишком заумной».

«Вы ее создали сами для себя», — сказал он и добавил, что «если допустили ошибку, надо ее признать».

«Чего мы прячемся и виляем хвостом перед обществом? Допустили ошибку? Да, допустили — исправили, вовремя поправили, благодаря тем же людям, которые на это отреагировали. Не надо прятаться и чего-то бояться», — подчеркнул он.

Напомним, в конце июля 2021 года Лукашенко уже приказывал провести реформу образования и «вывести его на новый уровень».

«Надо на предмет современных подходов выработать критерий и перестроить наше образование. И за будущий год до 1 сентября мы должны будем это сделать», — заявлял он.

А в начале декабря 2022 года министр образования Беларуси Андрей Иванец сообщил, что власти приняли решение о том, по каким правилам одиннадцатиклассники должны будут поступать в вузы в 2023 году. А именно — сдавать два централизованных экзамена (ЦЭ). Один — по русскому или белорусскому языку, а второй — по любому предмету на выбор.

Теперь точно? Власти Беларуси утвердили новые правила поступления в вузы в 2023 году