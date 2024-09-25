В парламенте Беларуси предложили сократить период выплаты пособия по безработице. Какие новшества для нанимателей?

Опубликовано: 25.09.2024 17:55 , Обновлено: 25.09.2024

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси подробно рассказали о новациях законопроекта "Об изменении законов по вопросам занятости населения", который 17 сентября приняла во втором чтении Палата представителей Национального собрания. Предполагается, что документ внесет изменения в 10 законов.

Как рассказали в Минтруда, законопроект корректирует подходы к назначению пособия по безработице. В частности, предлагается сократить период выплаты пособия по безработице с 6 до 3 месяцев. В то же время документ предусматривает сохранение выплаты этого пособия на протяжении 6 месяцев для:

безработных граждан за 5 лет до достижения общеустановленного пенсионного возраста,

проживающих на территориях с “напряженной ситуацией на рынке труда”.

При этом, продолжили в Минтруда, пособие по безработице будут назначать гражданам при соблюдении 3 условий:

Нужно зарегистрироваться в службе занятости в течение месяца с даты увольнения. Быть уволенным только по уважительным причинам. Не менее 5 лет до регистрации безработным состоять в трудовых отношениях с уплатой взносов в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН).

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Законопроект предусматривает назначение пособия по безработице независимо от стажа работы следующим гражданам:

если их длительный перерыв в работе связан с уходом за детьми (в возрасте до 3 лет, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, ребенком в возрасте до 18 лет),

которые ухаживают за пожилым или инвалидом I группы,

в возрасте до 21 года, которые впервые ищут работу.

Также документом предполагается изменить подход по обучению безработных. Его планируют проводить преимущественно в рамках трехстороннего договора, заключенного между службой занятости, гражданином и нанимателем. При отказе от трудоустройства к нанимателю, с которым заключили трехсторонний договор, или же неотработки установленного в договоре срока, безработный обязан будет возместить затраты государству.

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Также в законопроекте, по информации Минтруда, сказано, что граждане, ухаживающие за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, смогут бесплатно пройти обучение по востребованным на рынке труда профессиям. Кроме того, белорусские парламентарии предложили сократить максимальный период нахождения на учете в службе занятости с 18 до 12 месяцев.

Какие новшества предложили ввести для нанимателей

Для белорусских нанимателей законопроект предусматривает обязательную подачу вакансий в Общереспубликанский банк только в электронном виде (за исключением работодателей с численностью работников не более 5 человек). При этом предлагается запретить публиковать вакансии, которые не отправили в Общереспубликанский банк, на коммерческих онлайн-ресурсах.

“При этом нанимателю не запрещается размещать сведения о вакансиях на иных онлайн-ресурсах”, - сообщили в Минтруда, не уточнив, что за онлайн-ресурсы.

В то же время документ предусматривает возможность для нанимателей не сообщать в службы занятости о вакансиях, если работу по свободной должности выполняет работник дополнительно наряду со своей основной работой или сверх продолжительности рабочего времени.

Кроме того, нанимателям могут предоставить возможность сообщать в Общереспубликанский банк вакансий информацию не только о текущей, но и о перспективной потребности в работниках (то есть если планирует создать новые рабочие места или освободятся в перспективе занятые сейчас).

Также законопроектом предлагается ввести институт квотирования рабочих мест для инвалидов. Наниматель должен будет выделить или создать нужное количество рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Такие места предназначены только для этой категории граждан и не должны быть заняты другими категориями потенциальных работников, даже если позиции вакантны.

Если человеку с инвалидностью необоснованно откажут в приеме на работу в счет установленной квоты, нанимателя привлекут к административной ответственности. Порядок установления квот определит правительство.

[info_b]Со всеми новшествами законопроекта “Об изменении законов по вопросам занятости населения” можно ознакомиться в расширенном комментарии Минтруда на сайте ведомства.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что Минтруда Беларуси подготовило проект закона “Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения”. В ведомстве пояснили основные нововведения законопроекта.

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