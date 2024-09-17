Для пособия по безработице в Беларуси появятся новые требования? Парламент одобрил поправки в закон

Опубликовано: 17.09.2024 12:02 , Обновлено: 17.09.2024

В скором времени белорусы, претендующие на получение пособия по безработице, могут столкнуться с дополнительными требованиями. Соответствующие поправки в законодательство по вопросам занятости населения во вторник, 17 сентября, одобрила Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь. Решение было принято на осенней сессии нижней палаты белорусского парламента, которая начала свою работу сегодня.

Как пояснили в пресс-службе Палаты представителей, в Беларуси после вступления в силу нового законодательства появятся квоты для инвалидов, субсидированные рабочие места и некоторые другие новые понятия.

Что касается пособий по безработице, то для его получения решили ввести дополнительные требования (какие именно, станет понятно после опубликования итоговой версии документа), сам размер пособия пообещали сделать фиксированным, а период нахождения безработных и граждан, обратившихся по вопросам трудоустройства, на учете в органах по труду, занятости и социальной защите решили сократить.

[info_b]Сейчас размер пособия, которое назначается органами по труду, занятости и социальной защите, зависит от того, как долго человек не работает и обращается ли он за пособием впервые. Размер пособия варьирует от 28 до 80 рублей в месяц.[/info_b]

Как рассказали в пресс-службе Палаты представителей, в одобренном депутатами законопроекте предусмотрены также следующие новации:

определение основных задач государственной службы занятости населения;

закрепление нормы, регулирующей вопросы функционирования Информационного портала государственной службы занятости населения;

усиление контроля за деятельностью агентств по трудоустройству;

расширение возможностей получения гражданами содействия службы занятости в поиске работы, а нанимателей в подборе кадров.

Ранее Telegraf.news рассказал, что председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко в преддверии открытия осенней сессии нижней палаты белорусского парламента заявил, что основные акценты будут сделаны на “вопросы социальной защиты населения”.

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