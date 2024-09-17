В парламенте Беларуси предложили изменить условия обучения безработных. Кого обяжут платить за курсы?

Опубликовано: 17.09.2024 16:53 , Обновлено: 17.09.2024

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь, во вторник, 17 сентября, приняла во втором чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам занятости населения". В одобренном депутатами законопроекте, помимо всего прочего, предусмотрены изменения условий обучения безработных в службе занятости.

О нововведениях рассказала председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Ирина Костевич. Депутат отметила, что целью нового законопроекта является “максимально обучать” безработных “под заказ нанимателя”. По мнению госорганов, это “повысит эффективность использования бюджетных средств” и “обеспечит гарантии для трудоустройства”.

«Обучение безработных предлагается осуществлять преимущественно в рамках трехстороннего договора, заключенного между службой занятости, гражданином и нанимателем», - передало слова Ирины Костевич белорусское госагентство БЕЛТА.

Если же человек, прошедший обучение по договору с нанимателем, откажется от дальнейшего трудоустройства или не отработает установленный в договоре срок, ему, по словам депутата, придётся возместить “понесенные государством затраты”. Ранее подобной нормы в белорусском законодательстве предусмотрено не было.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Беларуси после вступления в силу нового законодательства должны появиться квоты для инвалидов, субсидированные рабочие места и некоторые другие новые понятия. А белорусы, претендующие на получение пособия по безработице, могут столкнуться с дополнительными требованиями.

Для пособия по безработице в Беларуси появятся новые требования? Парламент одобрил поправки в закон