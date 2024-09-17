В парламенте Беларуси предложили изменить условия обучения безработных. Кого обяжут платить за курсы?
Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь, во вторник, 17 сентября, приняла во втором чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам занятости населения". В одобренном депутатами законопроекте, помимо всего прочего, предусмотрены изменения условий обучения безработных в службе занятости.
О нововведениях рассказала председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Ирина Костевич. Депутат отметила, что целью нового законопроекта является “максимально обучать” безработных “под заказ нанимателя”. По мнению госорганов, это “повысит эффективность использования бюджетных средств” и “обеспечит гарантии для трудоустройства”.
«Обучение безработных предлагается осуществлять преимущественно в рамках трехстороннего договора, заключенного между службой занятости, гражданином и нанимателем», - передало слова Ирины Костевич белорусское госагентство БЕЛТА.
Если же человек, прошедший обучение по договору с нанимателем, откажется от дальнейшего трудоустройства или не отработает установленный в договоре срок, ему, по словам депутата, придётся возместить “понесенные государством затраты”. Ранее подобной нормы в белорусском законодательстве предусмотрено не было.
Ранее Telegraf.news сообщал, что в Беларуси после вступления в силу нового законодательства должны появиться квоты для инвалидов, субсидированные рабочие места и некоторые другие новые понятия. А белорусы, претендующие на получение пособия по безработице, могут столкнуться с дополнительными требованиями.
Для пособия по безработице в Беларуси появятся новые требования? Парламент одобрил поправки в закон