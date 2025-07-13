В НАН РБ назвали регионы, где белорусы могут столкнуться с торнадо

Опубликовано: 13.07.2025 13:28 , Обновлено: 13.07.2025

В Беларуси зафиксировали рост продолжительности и силы волн тепла, особенно на юге страны, где всё чаще фиксируются засушливые периоды. А вот опасные гидрометеорологические явления (экстремальные погодные условия, угрожающие жизни и хозяйственной деятельности) в Республике происходят ежегодно — от 9 до 30 случаев. В том числе и смерчи.

Причем 80% из них приходятся на теплое время года. Об этом сообщила кандидат географических наук Ирина Данилович, ведущий научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси.

На Витебщине прошел мощный смерч

“Основную угрозу представляют заморозки, шквалы, сильные дожди и град, связанные с активной конвективной деятельностью атмосферы”, — заявила эксперт.

[inf]

Конвективная деятельность атмосферы — это вертикальное перемещение воздушных масс из-за разницы температур. Именно этот процесс усиливает ветровые явления, такие как шквалы и смерчи, а также делает осадки более интенсивными.

[/inf]

Смерчи в Беларуси встречались в течение 54 лет из 70: где они возникают чаще?

По словам Данилович, в последние годы в стране растет число гроз и ливней из-за повышения температуры, увеличения испарения и усиления конвективных процессов. При этом, хотя средняя скорость ветра с 1970-х снизилась, участились резкие и разрушительные порывы.

[inf]Смерч, или торадо, - это экстремально быстро вращающимся столбом воздуха, который распространяется от кучево-дождевого облака до поверхности Земли. [/inf]

Судя по НАН РБ, смерчи в Беларуси фиксировались в 54 из последних 70 лет. Тем не менее, общая частота их появления не растет — увеличилось лишь количество случаев в отдельные годы.

В Минске был смерч? Белгидромет объяснил, что увидели жители столицы

Плюс никто не отменял смартфоны и TikTok, а значит информация о смерчах, что раньше могла стать локальной новостью, теперь быстренько расходится по все Беларуси.

“Отсутствует тенденция роста повторяемости лет со смерчами, но увеличилось число случаев в течение одного года. Впрочем, это может быть связано и с улучшением технических возможностей передачи информации”, — прокомментировала специалист.

Наиболее подвержены смерчам:

Гомельская область — 27% случаев;

Витебская и Минская области — по 25%;

Гродненская, Могилевская и Брестская области — менее 10%.

“Продолжительность аномальной жары составляет 7–8 дней”

К тому же в Беларуси участились волны тепла — продолжительные периоды аномально высокой температуры, значительно превышающие климатическую норму. Согласно данным исследований, в среднем они длятся 7–8 дней. Как максимум, наибольший рост таких явлений зафиксирован в Гомельской и Могилевской областях.

Таким образом, климат в стране становится более контрастным: засухи и жара чередуются с мощными ливнями и шквалами. Естественно, это требует адаптации как от населения, так и от экономики.

Ранее Telegraf.news писал, что видео, на котором запечатлён мощный вихрь, внешне напоминающий торнадо или смерч, вновь появилось в белорусском TikTok. На этот раз, как утверждается в самом ролике, пугающее природное явление сняли 11 мая в поле рядом с трассой М1 в Кобринском районе Брестской области. При этом автор задаётся вопросом, что же это такое, отмечая, что оно «ходит туда-сюда» и «рассеивается».

Новость Телеграф