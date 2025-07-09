На Витебщине прошел мощный смерч

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Опубликовано: 09.07.2025 19:29 , Обновлено: 09.07.2025

Очевидцы сообщили 9 июля, что в районе деревне Вархи, Городокского района Витебской области предположительно прошел мощный смерч. Во всяком случае, фотографии с места событий намекают именно на это.





























“Повалены не только деревья, (кстати, они лежат в разные стороны), но и снесены крыши зданий и даже стены домов. Полностью перекрыта поваленными деревьями трасса Невель-Витебск”, - сообщил Телеграм-канал “Метеовайб”.

[obnovleno_b]В МЧС уточнили, что с 17:00 до 18:00 в результате прохождения грозового фронта с порывами ветра до 23 м/с (82 км/ч) по территории Витебской области пострадали 29 строений.

“В результате стихии никто не пострадал, ведётся мониторинг ситуации. На место происшествия выехали 8 единиц техники МЧС, работают службы реагирования района”, - сообщили в ведомстве.

Там также уточнили, что собирают заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Витебском облисполкоме.[/obnovleno_b]

Ранее Telegraf.news писал, что на северо-востоке Витебской области (Беларусь) зафиксировали появление опасных погодных явлений — торнадоопасных суперячеек (особо мощных грозовых образований). По данным метеорологов, они движутся в направлении Псковской области России.

На Витебщине заметили «торнадоопасные суперячейки»