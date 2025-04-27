В Минске был смерч? Белгидромет объяснил, что увидели жители столицы

🎥 Видео

Опубликовано: 27.04.2025 12:05 , Обновлено: 27.04.2025

В интернете 26 апреля опубликовали видео с будто бы смерчем в Минске возле Долгиновского тракта. В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет) объяснили, что за природное явление это было.

Ролик с подписью “Смерч, Минск в районе Долгиновского тракта прямо сейчас” опубликовал, например, блогер Кокобай в своем Telegram-канале.

Но, по информации Белгидромета, это был не смерч, а пыльный вихрь. Там рассказали, что погоду днем в Минске 26 апреля определяла холодная неустойчивая воздушная масса, “подразумевающая развитие кучево-дождевой облачности”. И была вероятность резкого шквалистого усиления ветра.

“Однако вихрь на видео не опускается из кучево-дождевого облака, а, наоборот, приподнимается с поверхности земли, что соответствует критериям пыльного вихря”, - [link href=“https://minsknews.by/v-minske-zametili-smerch-v-belgidromete-prokommentirovali-strannoe-prirodnoe-yavlenie/” target=“_blank” rel=“noopener”] объяснили [/link] специалисты госагентству “Минск-Новости”.

По их словам, такое явление - это вихревое движение воздуха диаметром до 5 м и высотой до 20 м, оно появляется у поверхности земли днем в результате солнечного прогрева. Продолжительность этого вихря составляет несколько минут.

А смерч — это сильный, с диаметром от 10 до 1500 м вихрь с вертикальной осью вращения, он формируется под кучево-дождевыми облаками и может существовать до нескольких часов.

“Чаще всего смерчи наблюдаются в теплое время года, когда в атмосфере отмечается сильная неустойчивость, которая характеризуется наличием зон активной конвективной и грозовой деятельности. При этом отмечается наличие теплых и влажных потоков в нижней части атмосферы и сухих потоков в ее верхней части”, - пояснили специалисты, добавив, что наиболее часто такие условия создаются при прохождении холодных атмосферных фронтов.

[info_b]Конвекция в атмосфере - это вертикальные перемещения объемов воздуха с одних высот на другие. [/info_b]

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