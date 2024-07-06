Зачем стучать по шляпке гриба перед тем, как срезать? Этот секрет опытные грибники раскрывают не всем

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Опубликовано: 06.07.2024 20:35 , Обновлено: 06.07.2024

Сбор грибов для белорусов, можно с уверенностью сказать, национальная традиция. Тем не менее, не все знают секреты опытных грибников, которые помогают определить качество грибов не срезая. Постукивание ручкой ножа по шляпке ещё не срезанного - один из них. Зачем это делать?

Все дело в том, что грибы, заражённые червями, могут испортить все остальные в ведре или корзине. Очень важно проводить оценку их качества не дома, как обычно делают многие, перебирая лесную добычу, а в процессе сбора. Для этого у опытных грибников есть несколько секретов.

Один из них - постучать рукояткой ножа или пальцем по шляпке. По мнению некоторых опытных грибников, здоровый гриб издает характерный тихий гулкий звук. Однако если его нет, это может быть признаком того, что он уже старый и изнутри изъеден червями. Правда, этот способ не сработает для зонтичных.

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Но есть и другие методы оценки. Червивые грибы часто имеют видимые признаки повреждения, такие как изменение цвета. Также они часто издают не совсем приятный запах, хотя с виду ещё могут казаться вполне целыми. Это свидетельствует о процессах гниения внутри. Червивые грибы также часто мягкие и влажные.

И не забывайте про самый простой способ проверки: просто разрежьте его пополам и внимательно осмотрите ножку и шляпку. Если вы заметили хотя бы одно отверстие, гриб лучше оставить на поживу лесным жителям.

[inf]Важно! Ни при каких обстоятельствах нельзя пробовать, лизать и надкусывать сырые грибы в лесу. Их вкус не скажет вам, ядовиты они или нет. Так опытные грибники никогда не делают.[/inf]

Можно ли есть червивые грибы?

На этот вопрос есть только один ответ - червивые грибы есть нельзя. Такие экземпляры лучше оставить в лесу, где они будут служить пищей для животных и насекомых. Конечно, не всегда на первый взгляд очевидно, что гриб уже испорчен. Часто это видно только при очистке или разрезании. Тогда такой гриб должен отправиться прямиком в мусор и только туда.

На самом деле, червивые грибы несъедобны даже после сушки. Высокая температура прогонит червей из них, но экскременты останутся там, где и были. Именно они могут нанести вред человеческому организму.

Поэтому, кстати, и хранить такие грибы не стоит. Их следует выбросить, даже если это означает значительное сокращение богатого, на первый взгляд, лесного “улова”.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусский грибник с 30-летний стажем, сотрудник IT-компании и блогер по совместительству поделился двумя секретами, которые помогут любителям “тихой охоты” не выходить из лесу с пустыми корзинами. Александр Горбацевич утверждает, что даже в сильную засуху ему удаётся находить суперурожайные поляны.

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Также с началом грибного сезона в соцсетях возобновился вечный спор всех грибников о том, как правильно нужно собирать грибы. Одни говорят, что их нужно только срезать, другие — выкручивать.

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