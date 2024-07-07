Сколько можно заработать на чернике? Белорусы озвучили цены на закупку ягоды в июле

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Опубликовано: 07.07.2024 16:46 , Обновлено: 15.11.2024

Если в июне кто-то из белорусов ещё сетовал на недозревшую ягоду, то сейчас в леса устремились собиратели со всех регионов. Для многих сбор черники — это не только лакомство, но и способ сезонного заработка. Одна из пользовательниц TikТok поинтересовалась, по какой цене белорусы сдают ягоды в своих регионах, и комментаторы ответили.

Невзирая на контрастную погоду и обилие комаров, белорусы продолжают черничный сезон и активно хвастаются своим урожаем в социальных сетях. С приходом ягодного ажиотажа цена на чернику, как водится, просела. Однако в некоторых регионах заработать на ягодах можно в два раза больше.

Так, на Гомельщине, где леса особенно богаты черникой, ценник за килограмм ягоды колеблется в пределах от 4 до 6 рублей. Например, в Мозырском районе чернику принимают по 4,60 рубля, в Калинковичском и Петриковском районах - по 4,80 рублей. В Речицком районе называют цену в 4 рубля, а в самом районном центе ягоду принимают за 6 рублей. Схожая ситуация и с Гомелем. В одних местах принимают чернику за 4,50, а где-то за рекордные для региона 8 рублей за кило.

Меньше всего платить за чернику согласны в регионах, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Так, в Столинском районе Брестской области за “грязные” ягоды платят 3,60 рубля, за чистые - на рубль больше, а где-то 5 рублей. Жители Пинщины, Ганцевичей и Ивацевичей называют цену в 4,50 и отмечают, что цена меняется буквально на глазах.

“Пинский район вчера было 5.10, сегодня 4.50”, - написал один из пользователей. В то же время другой пользователь написал:

“Пинский район 6.07.24. Закупил по 5.90. Буду 10-го числа еще. Меньше 5.50 не будет”

В Минской области цены самые “прыгающие”. Так, в Березине за кило дают 4 рубля, в Вилейке - 4,50, под Солигорском - от 4,30 до 4,80 рублей, а в Дзержинске - рекордные 10 рублей.

В городе Лида под Гродно чернику закупают за 4,50, а в Бобруйске под Могилёвом - по 5 рублей.

К слову, некоторые белорусы предпочитают не сдавать собранную чернику в заготовительные пункты, а продают её по объявлениям на “Куфаре”. Цена в объявлениях колеблется в пределах от 6 до 10 рублей за литр.

Ранее Telegraf.news писал о том, что многие белорусы в разгар черничного сезона устремились в леса чтобы заработать, а другие напротив, хотят собрать побольше черники для себя. Вот только срок жизни у ягоды не велик и можно столкнуться с дефицитом идей в вопросах как её употребить и заготовить. Предлагаем 8 способов заготовки и приготовления черники, которых вы могли не знать.

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