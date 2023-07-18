В МВД рассказали, как белорусам вернуть арестованное имущество

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Опубликовано: 18.07.2023 11:08 , Обновлено: 18.07.2023

В Министерстве внутренних дел Беларуси разъяснили, как вернуть имущество, на которое из-за неуплаты штрафа наложили арест.

В ведомстве подчеркнули, что назначенный штраф нужно уплатить не позднее месяца со дня вступления в силу постановления о наказании. По закону, сотрудник органа внутренних дел имеет право за неуплату штрафа наложить на имущество арест, пояснили в МВД.

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Если штраф будет уплачен, то арестованное имущество вернут хозяину, в противном случае имущество передадут в отдел принудительного исполнения для последующей продажи в счет уплаты штрафа.

В МВД напомнили, что неуплата штрафа может повлечь за собой ряд последствий: ограничение в управлении транспортными средствами, запрет на выезд из Беларуси, наложение ареста на имущество.

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