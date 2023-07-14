В МВД рассказали, когда белорусам можно купаться в фонтанах. А когда грозит штраф?

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Опубликовано: 14.07.2023 17:57 , Обновлено: 14.07.2023

На телеканале «Беларусь 4» в МВД рассказали, что трезвых и вежливых любителей искупаться в фонтанах милиционеры не привлекут к административной ответственности. Но в некоторых случаях, штраф грозит.

В сюжете подчеркнули, что в Кодексе об административных правонарушениях нет статьи о «Купание в фонтанах».

«Значит и ответственность за такие действия не предусмотрена. Разве что наказать рублем, общественными работами или административным арестом милиционеры могут тех, кто купается в пьяном виде, обзывается и использует ненормативную лексику», — сообщили в сюжете.

Ранее Телеграф писал, что в ГАИ рассказали, какая одежда должна быть на белорусских велосипедистах:

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