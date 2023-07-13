Белорусы стали получать эсэмэски о штрафах. В ГАИ рассказали, стоит ли им верить

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Опубликовано: 13.07.2023 19:04 , Обновлено: 13.07.2023

На телефоны белорусов начали поступать сообщения о превышении скорости. В Госавтоинспекции пояснили, нужно ли верить таким СМС и что делать, если получатель с такими «эсэмэсками счастья» не согласен.

В ГАИ рассказали, что такие сообщения стали рассылать чтобы предупредить водителей, так как на оплату штрафа дается месяц, потом сумма увеличивается, сообщил порталzorkanews.by.

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Если на телефон пришло такое СМС, а получатель сомневается в ее справедливости, то нужно обратиться в местное отделение ГАИ. Инспектора проверят по базе, был ли в действительности факт нарушения скорости.

Кроме того, еще в 2019 году на сайте МВД РБ появился «Личный кабинет». Тем, кто там зарегистрирован, информация о нарушениях приходит на его электронную почту и непосредственно в «кабинет».

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