В МВД попросили белорусских водителей отказаться от "сложных манёвров" из-за оранжевого уровня опасности

Опубликовано: 21.04.2024 15:47 , Обновлено: 21.04.2024

Синоптики Белгидромета объявили на понедельник, 22 апреля, оранжевый уровень опасности. Особенно осторожными нужно быть жителям Витебской области, где ночью и утром пройдёт сильный дождь со снегом. Кроме того, ожидается усиление ветра с порывами до 65 км/ч.

УВД Витебского облисполкома “в связи со сложными погодными условиями” призвало водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Кроме того, в ведомстве посоветовали отказаться от “опасных манёвров и резких торможений”, особенно:

вблизи пешеходных переходов;

на закруглении дороги.

“Для безопасности движения водителям важно учитывать, что во время мокрого снега и дождя обзор проезжей части уменьшается. Автомобилистам рекомендовано выбирать увеличенную дистанцию и соблюдать безопасный боковой интервал”, — предупредили в УВД Витебского облисполкома.

Пешеходам посоветовали соблюдать правила безопасного поведения в условиях мокрого снега, а в тёмное время суток не забывать про фликеры.

К слову, последняя декада апреля, увы, теплом не порадует. На будущей неделе синоптики пообещали белорусам неустойчивую погоду с порывистым ветром и дождями. В некоторых регионах страны и вовсе пройдёт мокрый снег. Средняя температура по стране ожидается как минимум на 2-3°C ниже нормы.

«Большая часть Европы всего за несколько дней ощутит весь спектр апрельских событий. Усиленная реактивная струя является решающим фактором в доставке холода в Европу», — [link href=“https://t.me/nadvorie/13880” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] специалисты Telegram-канала Nadvorie.

В эфире белорусского телевидения синоптик Дмитрий Рябов [link href=“https://ont.by/news/aprel-otkazyvaetsya-byt-vesennim-kakoj-budet-sleduyushaya-nedelya-rasskazal-sinoptik-dmitrij-ryabov” target=“_blank” rel=“noopener”] отметил [/link], что в начале недели погодными процессами в Беларуси будет управлять «активный южный циклон». Это значит, что в большинстве районов пройдут дожди, а ночью и утром — мокрый снег. Влажность ожидается высокая, до 90%. Ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый. Температура в утреннее время суток не будет превышать +5°C по стране.

В середине недели влиять на погоду будет всё тот же южный циклон и «связанные с ним атмосферные фронты». По словам Дмитрия Рябова, в тёмное время суток по югу страны ожидаются кратковременные дожди. А вот днём взять зонт лучше всем белорусам, поскольку осадки пройдут практически по всей стране. Синоптик отметил, что в середине недели воздух прогреется максимум до +12°C.

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По данным Белгидромета, в понедельник, 22 апреля, будет облачно с прояснениями. И если по всей Беларуси пройдут слабые кратковременные дожди, то ночью по Гомельской и Минской областям синоптики [link href=“https://pogoda.by/information/news/21689” target=“_blank” rel=“noopener”] пообещали [/link] «сильные осадки». Температура воздуха в тёмное время суток будет колебаться от +1°С до +7°С, а днём ожидается от +3°С до +10°С. В некоторых местах по югу и северо-востоку Беларуси станет теплее до +13°С.

Во вторник ночью, 23 апреля, погоду в северных регионах Республики будет определять «неустойчивая воздушная масса». Солнца ожидать не стоит, по всей стране будет облачно. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица, предупредили синоптики. Столбик термометра в тёмное время суток не поднимется выше +6°С, а по западу и вовсе ожидаются заморозки: ночью температура опустится до -3°С. Днём во вторник ожидается от +7°С по северу до +15°С по югу, рассказали в Белгидромете.

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