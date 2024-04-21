Синоптики пообещали белорусам "усиленную реактивную струю". Где ожидаются заморозки до -3°C?

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Опубликовано: 21.04.2024 09:35 , Обновлено: 21.04.2024

Последняя декада апреля, увы, теплом не порадует. На будущей неделе синоптики пообещали белорусам неустойчивую погоду с порывистым ветром и дождями. В некоторых регионах страны и вовсе пройдёт мокрый снег. Средняя температура по стране ожидается как минимум на 2-3°C ниже нормы.

“Большая часть Европы всего за несколько дней ощутит весь спектр апрельских событий. Усиленная реактивная струя является решающим фактором в доставке холода в Европу”, — рассказали специалисты Telegram-канала Nadvorie.

В эфире белорусского телевидения синоптик Дмитрий Рябов отметил, что в начале недели погодными процессами в Беларуси будет управлять “активный южный циклон”. Это значит, что в большинстве районов пройдут дожди, а ночью и утром — мокрый снег. Влажность ожидается высокая, до 90%. Ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый. Температура в утреннее время суток не будет превышать +5°C по стране.

В середине недели влиять на погоду будет всё тот же южный циклон и “связанные с ним атмосферные фронты”. По словам Дмитрия Рябова, в тёмное время суток по югу страны ожидаются кратковременные дожди. А вот днём взять зонт лучше всем белорусам, поскольку осадки пройдут практически по всей стране. Синоптик отметил, что в середине недели воздух прогреется максимум до +12°C.

По данным Белгидромета, в понедельник, 22 апреля, будет облачно с прояснениями. И если по всей Беларуси пройдут слабые кратковременные дожди, то ночью по Гомельской и Минской областям синоптики пообещали “сильные осадки”. Температура воздуха в тёмное время суток будет колебаться от +1°С до +7°С, а днём ожидается от +3°С до +10°С. В некоторых местах по югу и северо-востоку Беларуси станет теплее до +13°С.

Во вторник ночью, 23 апреля, погоду в северных регионах Республики будет определять “неустойчивая воздушная масса”. Солнца ожидать не стоит, по всей стране будет облачно. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица, предупредили синоптики. Столбик термометра в тёмное время суток не поднимется выше +6°С, а по западу и вовсе ожидаются заморозки: ночью температура опустится до -3°С. Днём во вторник ожидается от +7°С по северу до +15°С по югу, рассказали в Белгидромете.

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