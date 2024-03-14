Ученые предсказали Европе «необычно засушливое» лето. А чего ждать в Беларуси?

Опубликовано: 14.03.2024 11:48 , Обновлено: 29.04.2024

Ученые из Национального океанографического центра Великобритании опубликовали прогноз на лето в 2024 году. В своих исследованиях они назвали причины, по которым спрогнозировали его аномально жарким. Что ждать в Беларуси?

Как известно, предугадать долгосрочные прогнозы погоды бывает очень непросто. Те не менее, ученые из Великобритании попытались это сделать, взяв за основу исследования процесса таяния ледникового щита в Гренландии.

Так, по мнению доктора Марилены Олтманнс, которая занимается исследованием обратных связей между льдом, океаном и атмосферой, скорость таяния ледника в Гренладии обещает “теплую и засушливую погоду в Европе этим летом”.

Согласно теории Олтманнс, теплые условия в Гренландии принесли много талой ледниковой воды в Атлантику. Будучи легче морской воды она находится на поверхности океана и уменьшает теплообмен между воздухом и морем. Все это приводит к усилению находящихся рядом ветров. В результате воздействия ветров зимой произошел сдвиг Североатлантического течения на север. Они стали продолжением Гольфстрима.

Исследовательница утверждает, что летом ветры последуют в направлении течения и тоже перенаправятся на север. Это “помогает сформировать условия крупномасштабной атмосферной циркуляции”, которая, по ее мнению, и должно принести более теплую и сухую погоду в Европе.

«Исходя из выявленной цепочки событий, мы ожидаем, что условия океан-атмосфера будут благоприятными для необычно теплого и сухого лета над южной Европой в этом году», — говорит Олтманс.

Какой прогноз для Беларуси?

Беларусь находится в Восточной части Европы, однако тенденция на “потепление”, замеченная мировыми климатологами в последние годы, дает основания ожидать тепла и в нынешнем году. Однако, с некоторыми оговорками. Так, The [link href=“https://www.mirror.co.uk/travel/news/climate-experts-warn-brits-el-32143792” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] Mirror [/link] со ссылкой на климатологов, дает прогнозы на “контрастные перепады температуры” в мире. По мнению Ричарда Аллана, профессора климатологии в Университете Рединга, погода в целом будет держаться на показателе “выше среднего”, но волны экстремальной жары “могут сменяться резким похолоданием”.

«Эль-Ниньо уже ослабевает, характер ветров в Тихом океане ослабевает. Похоже, что в этом году он сильно снизится и перейдет в свою полярную противоположность — Ла-Нинья. Статистически говоря, глобальное потепление расширяется. В этом году, вероятно, будут такие же температуры, как и в 2023 году”, — сказал профессор.

Напомним, что лето 2023 действительно выдалось очень жарким. Температурный рекорд страны был зафиксирован на отметке + 34,5 градуса в Гомельской области, что стало самым высоким температурным показателем за более чем 10 лет, рассказывали в Белгидромете.

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