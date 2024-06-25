Синоптики предупредили белорусов о приближении "холодного фронта" в конце июня. Где и когда ждать дожди и грозы?

Опубликовано: 25.06.2024 18:48 , Обновлено: 25.06.2024

Синоптики предупредили белорусов о приходе в страну в субботу, 29 июня, холодного фронта циклона L, который, вероятно, принесет с собой дожди и грозы на часть территории Республики.

По информации Telegram-канала Nadvorie, в этот день Беларусь будет находиться под влиянием антициклона Н. “А еще на подходе и другой румынский циклон L. Если “разграничение зон влияния” между ними сложится немного иначе, то и прогноз изменится”, - написали в источнике.

Согласно данным сервиса Windy.com, днем 29 июня дожди и грозы ожидаются на западе Беларуси - в Гродненской и Брестской областях. Чуть позже этот фронт сдвинется немного на восток, затронув Минскую и Витебску области, а вот вечером осадков не ожидается.

Днем в Минске, по информации Windy.com, будет +25°С, в Бресте - +27°С, Витебске - +29°С. В Гомеле столбик термометра поднимется до +29°С, Гродно - +26°С, а в Могилеве 29 июня ожидается +30°С.

Скриншот: Windy.com

В целом же конец июня ожидается теплым, а начало июля - жарким. “Почти вся территория Европы будет находиться в гребне тепла. Не исключено, что в Беларуси мы увидим температуру и +35°С”, - написали в Telegram-канале Nadvorie.

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