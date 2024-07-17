В Минтруда назвали 5 случаев, когда белорусы могут получить пенсию и пособие досрочно
Не все белорусы знают, что пенсию или пособие могут выплатить досрочно. Такие случаи прописаны в постановлении Министерства связи и информатизации и Министерства труда и социальной защиты № 9/36 от 9 июня 2022 года.
Согласно тексту документа, пенсии и пособия выплачивают за текущий месяц в период с 5-го по 26-е число. Дату их перевода устанавливают органы по труду, занятости и социальной защите, учитывая обеспечение равномерного распределения финансовой нагрузки.
Согласно пунктам 6 и 7 постановления, пенсии и пособия можно получить досрочно:
- если даты их выплаты приходятся на выходные дни объектов почтовой связи, государственные праздники и праздничные дни, объявленные президентом Беларуси нерабочими,
- при временном выезде получателя за пределы Республики,
- при нахождении на лечении в организациях здравоохранения в условиях стационара,
- в случае смерти члена семьи,
- при чрезвычайной ситуации.
В первом случае (выходные и праздники) досрочная выплата производится не раньше чем за два дня до даты, указанной в ведомости, и при наличии денег в объекте почтовой связи.
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Во всех остальных случаях досрочно получить пенсию или пособие можно по решению руководителя объекта почтовой связи, сказано в постановлении. При этом необходимо иметь документ, подтверждающий ту или иную ситуацию.
[info_b]С полным текстом постановления Минтруда и Минсвязи можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале. [/info_b]
Отметим, что с 1 июля в Беларуси начали действовать законодательные нововведения по выплате пенсий и пособий. Теперь определенной части их получателей делают перевод на банковский базовый счет.
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Вероятно, что случаи досрочной выплаты пенсий и пособий также будут распространяться на получение выплат посредством перевода на банковский счет.
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