Теперь точно. В Минтруда ответили, как выдадут пенсию белорусам, которые не открыли базовый счет в банке

Опубликовано: 06.07.2024 17:59 , Обновлено: 06.07.2024

С 1 июля в Беларуси начали действовать изменения по социальным выплатам - пенсиям и пособиям. Белорусы, которые их получают, должны были открыть в одном из восьми предложенных банков базовый счет. Однако не все это сделали. Как они получат свою пенсию или пособие в июле, ответили в Министерстве труда и социальной защиты.

По данным ведомства, заявление на получение пенсии в банке подали больше 97% граждан, которых касаются нововведения. В Минтруда сообщили, что белорусы, которые не сделали это, в июле смогут получить свои выплаты в отделении почты.

Но это не значит, что открывать базовый счет в банке уже не надо. “Установка законодательства — открыть базовый счет для получения пенсии в банке — по-прежнему остается актуальной”, - подчеркнули в Минтруда и соцзащиты, передала газета “Рэспублiка”.

В ведомстве дополнили, что пенсионные органы на местах могут принимать решение о получении отдельными белорусами пенсии на почте. Это касается тех, кому получать выплаты через банк трудно по объективным причинам. “К примеру, по состоянию здоровья”, - сказали в министерстве.

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Пенсии и пособия через банк

Напомним, с 1 июля 2024 года получатели пенсий, пособий семьям, воспитывающим детей, пособий по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, будут получать выплаты в банках. Нововведение касается жителей Минска, областных центров и райцентров.

И не касается (то есть и дальше смогут получать пенсии и пособия на почте):

получателей пенсий в возрасте старше 70 лет и инвалидов I и II группы,

среди получателей детских пособий — инвалидов I и II группы и семей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет,

получателей пенсий, детских пособий, пособия по уходу, проживающих в сельской местности.

Чтобы открыть базовый счет, необходимо с паспортом прийти в отделение одного из восьми банков:

Беларусбанка,

Приорбанка,

Белагропромбанка,

Сбер Банка,

Белгазпромбанка,

Белинвестбанка,

Белвнешэкономбанка,

Банка Дабрабыт.

При этом получать выплаты можно как на банковскую карту, так и в кассе банка наличными.

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