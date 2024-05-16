Длинные выходные — всё. Когда белорусов ждут следующие мини-каникулы?

Опубликовано: 16.05.2024 10:19 , Обновлено: 16.05.2024

На текущей неделе жители Беларуси, у которых классическая "пятидневка", посчастливилось отдыхать сразу четыре дня. Однако за большие майские выходные придётся отработать в субботу, 18 мая. А когда в следующий раз календарь сделает такой подарок?

Спойлер: увы, не скоро.

Следующие мини-каникулы будут только через полгода, в ноябре. День Октябрьской революции, который является официальным выходным днем, выпадает на четверг. Таким образом, в Министерстве труда и социальной защиты отметили, что белорусов ждут выходные с 7 по 10 ноября (с четверга по воскресенье). Пятницу, 8 ноября, придётся отрабатывать в субботу, 16 ноября.

А вот ближайший выходной среди недели уже не за горами: это День Независимости, который в 2024 году выпал на среду, 3 июля.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минтруда предложили безработным белорусам любопытный алгоритм трудоустройства — перебраться на новое место жительства в малые города или сельскую местность и получить не только гарантированное место работы, но и солидную материальную поддержку от государства.

В Минтруда предложили переселить безработных белорусов. Куда и как это работает?