В Минтруда собрали список документов выпускника для устройства на работу по распределению. А что обязан наниматель?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 18.07.2024 18:43 , Обновлено: 18.07.2024

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, какие документы белорусские молодые специалисты (выпускники, которых направили на обязательную отработку по распределению) должны предъявить своему нанимателю при устройстве на работу и какие действия последний должен выполнить в свою очередь.

В Минтруда рассказали, что если молодой специалист уже работал до распределения, то ему нужно принести трудовую книжку и страховое свидетельство. Если же отработка - первое место работы, то, конечно, там эти документы и заведут.

А вот список документов для устройства:

документ, удостоверяющий личность,

документы воинского учета (для военнообязанных и белорусов, которые подлежат призыву на воинскую службу),

документ об образовании или документ об обучении,

свидетельство о направлении на работу (как правило, выдают в деканате вуза),

направление на работу в счет брони для отдельных категорий выпускников,

медсправка о состоянии здоровья,

индивидуальная программа реабилитации, абилитации инвалида (для людей с инвалидностью).

[info_b]Добавим, что медсправка нужна только определенным категориям работников. Так, это те, кто трудится во вредных и (или) опасных условиях труда, с воздействием химических, физических, биологических факторов на рабочем месте и не только. Подробнее - в пояснении на сайте Минтруда. [/info_b]

Когда белорусы могут получить от работодателя после увольнения больше денег? В ФПБ назвали условие

Также в ведомстве перечислили обязанности нанимателя при приеме на работу молодого специалиста:

заключить с работником трудовой договор в письменной форме,

оформить его заключение приказом или распоряжением, где должна стоять подпись работника,

ознакомить нового сотрудника с его работой, обязанностями, условиями и оплатой труда,

разъяснить работнику его права,

ознакомить сотрудника с коллективным договором и документами, которые регламентируют внутренний трудовой распорядок,

провести вводный инструктаж по охране труда,

завести трудовую книжку (если это первое рабочее место молодого специалиста),

оформить и затем выдать страховое свидетельство (если такового нет).

Под всеми ознакомлениями должна стоять подпись работника.

Ранее Telegraf.news приводил разъяснения министра образования Беларуси Андрея Иванца по вопросу обязательной отработки студентов-платников. По словам главы ведомства, все поправки, касающиеся системы образования в целом, «должны пройти широкое общественное обсуждение».

Введут ли в 2024-м? Иванец рассказал о распределении выпускников-платников

Также мы писали, как суд в Могилеве разрешил выпускнику не выплачивать деньги за неотработанное распределение. Изначально он должен был заплатить свыше 9,3 тыс. рублей.

Суд в Могилеве разрешил выпускнику не выплачивать деньги за неотработанное распределение. Это как?