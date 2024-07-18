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В Минтруда собрали список документов выпускника для устройства на работу по распределению. А что обязан наниматель?

В Минтруда собрали список документов выпускника для устройства на работу по распределению. А что обязан наниматель?
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В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, какие документы белорусские молодые специалисты (выпускники, которых направили на обязательную отработку по распределению) должны предъявить своему нанимателю при устройстве на работу и какие действия последний должен выполнить в свою очередь.

В Минтруда рассказали, что если молодой специалист уже работал до распределения, то ему нужно принести трудовую книжку и страховое свидетельство. Если же отработка - первое место работы, то, конечно, там эти документы и заведут.

А вот список документов для устройства:

  • документ, удостоверяющий личность,
  • документы воинского учета (для военнообязанных и белорусов, которые подлежат призыву на воинскую службу),
  • документ об образовании или документ об обучении,
  • свидетельство о направлении на работу (как правило, выдают в деканате вуза),
  • направление на работу в счет брони для отдельных категорий выпускников,
  • медсправка о состоянии здоровья,
  • индивидуальная программа реабилитации, абилитации инвалида (для людей с инвалидностью).

[info_b]Добавим, что медсправка нужна только определенным категориям работников. Так, это те, кто трудится во вредных и (или) опасных условиях труда, с воздействием химических, физических, биологических факторов на рабочем месте и не только. Подробнее - в пояснении на сайте Минтруда. [/info_b]

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Также в ведомстве перечислили обязанности нанимателя при приеме на работу молодого специалиста:

  • заключить с работником трудовой договор в письменной форме,
  • оформить его заключение приказом или распоряжением, где должна стоять подпись работника,
  • ознакомить нового сотрудника с его работой, обязанностями, условиями и оплатой труда,
  • разъяснить работнику его права,
  • ознакомить сотрудника с коллективным договором и документами, которые регламентируют внутренний трудовой распорядок,
  • провести вводный инструктаж по охране труда,
  • завести трудовую книжку (если это первое рабочее место молодого специалиста),
  • оформить и затем выдать страховое свидетельство (если такового нет).

Под всеми ознакомлениями должна стоять подпись работника.

Ранее Telegraf.news приводил разъяснения министра образования Беларуси Андрея Иванца по вопросу обязательной отработки студентов-платников. По словам главы ведомства, все поправки, касающиеся системы образования в целом, «должны пройти широкое общественное обсуждение».

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Также мы писали, как суд в Могилеве разрешил выпускнику не выплачивать деньги за неотработанное распределение. Изначально он должен был заплатить свыше 9,3 тыс. рублей.

Суд в Могилеве разрешил выпускнику не выплачивать деньги за неотработанное распределение. Это как?

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