В Минтруда собрали список документов выпускника для устройства на работу по распределению. А что обязан наниматель?
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, какие документы белорусские молодые специалисты (выпускники, которых направили на обязательную отработку по распределению) должны предъявить своему нанимателю при устройстве на работу и какие действия последний должен выполнить в свою очередь.
В Минтруда рассказали, что если молодой специалист уже работал до распределения, то ему нужно принести трудовую книжку и страховое свидетельство. Если же отработка - первое место работы, то, конечно, там эти документы и заведут.
А вот список документов для устройства:
- документ, удостоверяющий личность,
- документы воинского учета (для военнообязанных и белорусов, которые подлежат призыву на воинскую службу),
- документ об образовании или документ об обучении,
- свидетельство о направлении на работу (как правило, выдают в деканате вуза),
- направление на работу в счет брони для отдельных категорий выпускников,
- медсправка о состоянии здоровья,
- индивидуальная программа реабилитации, абилитации инвалида (для людей с инвалидностью).
[info_b]Добавим, что медсправка нужна только определенным категориям работников. Так, это те, кто трудится во вредных и (или) опасных условиях труда, с воздействием химических, физических, биологических факторов на рабочем месте и не только. Подробнее - в пояснении на сайте Минтруда. [/info_b]
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Также в ведомстве перечислили обязанности нанимателя при приеме на работу молодого специалиста:
- заключить с работником трудовой договор в письменной форме,
- оформить его заключение приказом или распоряжением, где должна стоять подпись работника,
- ознакомить нового сотрудника с его работой, обязанностями, условиями и оплатой труда,
- разъяснить работнику его права,
- ознакомить сотрудника с коллективным договором и документами, которые регламентируют внутренний трудовой распорядок,
- провести вводный инструктаж по охране труда,
- завести трудовую книжку (если это первое рабочее место молодого специалиста),
- оформить и затем выдать страховое свидетельство (если такового нет).
Под всеми ознакомлениями должна стоять подпись работника.
Ранее Telegraf.news приводил разъяснения министра образования Беларуси Андрея Иванца по вопросу обязательной отработки студентов-платников. По словам главы ведомства, все поправки, касающиеся системы образования в целом, «должны пройти широкое общественное обсуждение».
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Также мы писали, как суд в Могилеве разрешил выпускнику не выплачивать деньги за неотработанное распределение. Изначально он должен был заплатить свыше 9,3 тыс. рублей.
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