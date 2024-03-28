Введут ли в 2024-м? Иванец рассказал о распределении выпускников-платников

Опубликовано: 28.03.2024 14:15 , Обновлено: 28.03.2024

Министр образования Беларуси Андрей Иванец на пресс-конференции пояснил, введут или нет в этом году обязательное распределение для выпускников-платников вузов.

В 2024 году распределение для выпускников, которые обучаются в вузах на платной форме, вводиться не будет, потому что, как объяснил Иванец, правила вступительной кампании определяют до ее начала. “Никаких изменений в эту вступительную кампанию быть не может и не будет», — подчеркнул он.

По словам министра, все поправки, касающиеся системы образования в целом, “должны пройти широкое общественное обсуждение”.

«Никаких изменений без предварительного обсуждения с педагогической общественностью, законными представителями, с учащимися вноситься не будет. Поэтому все требования, которые предъявляются к предоставлению первого рабочего места, предоставлению статуса молодого специалиста, которые действовали в прошлом году, они сохраняются в этом году», — сказал Иванец.

И добавил, что в прошлом году многие выпускники-платники сами обращались с просьбой найти им первое рабочее место, то есть пойти на отработку.

«В прошлом году в Министерство образования достаточно большое количество было обращений граждан в сентябре, в октябре месяце от выпускников вузов, которые обучались на платной форме обучения, с тем, чтобы мы помогли с поиском первого места работы», — заявил глава ведомства.

Он также напомнил, что выпускники-платники имеют право на распределение, причем с получением всех льгот молодого специалиста. Для этого студенту достаточно до процедуры распределения, которая традиционно проходит в вузах в марте - апреле, обратиться в деканат и попросить включить себя в соответствующий список.

А что по срокам отработки?

Здесь пока тоже без изменений. «Мы вырабатываем все необходимые решения с точки зрения идти навстречу молодому специалисту. Если молодой специалист два года отработал в какой-то организации и он хочет продлить свой контракт еще на три года до пяти лет, то мы предусматриваем (подчеркну, сам, добровольно) дополнительное сохранение тех льгот, которые уже имеет как молодой специалист, и тех надбавок”, - рассказал Андрей Иванец.

По его словам, это “хороший стимулирующий посыл для ребят”, чтобы они закреплялись на первом рабочем месте.

Напомним, предложение об обязательном распределении студентов платной формы обучения прозвучало еще в сентябре 2023 года. «Сегодня и бюджетник, и платник, по нашему мнению, должен отрабатывать», — заявил тогда Иванец.

«И платник должен» — Иванец предложил распределять всех. А кого Лукашенко рекомендовал до 7 лет?