Суд в Могилеве разрешил выпускнику не выплачивать деньги за неотработанное распределение. Это как?

Опубликовано: 12.04.2024 12:55 , Обновлено: 12.04.2024

Прокурор Могилевского района отменила судебное решение о взыскании с выпускника затраченных на его обучение средств. Об этом рассказали на сайте Генеральной прокуратуры.

Судебная коллегия по гражданским делам Могилевского областного суда отменила иск учреждения образования к выпускнику, который не отработал обязательный срок по месту распределения и должен был возместить затраты государства на его обучение в размере более 9,3 тыс. рублей. Главным аргументом прокурора, ставшего на защиту выпускника, стала его служба в армии.

“Ответчик обучался в учреждении образования на дневной форме получения среднего образования на бюджетной основе с 1 сентября 2018 года по 28 июня 2021 года. С ним был заключен договор о подготовке рабочего (служащего) по программе профессионально-технического образования за счет областного бюджета. По условиям договора ответчик должен был отработать установленный в законодательстве срок работы по распределению. В случае неотработки обязался возместить средства, затраченные государством на его подготовку”, — [link href=“https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/nadzor-za-resheniyami-po-ugolovnym-i-grazhdanskim-delam/proshel-voennuyu-slu120424/” style=“font-style: italic;”] рассказали [/link] на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси.

После окончания обучения молодой человек был распределен в Могилевский филиал «Троллейбусный парк №1», но в тот же день он был уволен в связи с поступлением на более высокий уровень образования.

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Позже его призвали в армию, и он отправился на срочную военную службу. По её окончании парень написал заявление на отчисление из состава учащихся для освоения образовательной программы среднего специального образования. Его распределили в СДП «Авангард» РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги», но к месту работы он не прибыл.

По мнению учреждения образования, выпускник при изложенных обстоятельствах должен возместить средства, затраченные государством на его обучение и районный суд постановил удовлетворить это требование.

Прокурор Могилевского района, однако, добился отмены этого решения. В апелляционном протесте он сослался на то, что в связи с прохождением ответчиком военной службы по призыву и в силу п.4 ст.78 Кодекса Республики Беларусь об образовании взыскание средств, затраченных на его подготовку, в законе не предусмотрено. Судебная коллегия протест прокурора удовлетворила.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Министр образования Беларуси Андрей Иванец на пресс-конференции пояснил, введут или нет в этом году обязательное распределение для выпускников-платников вузов.

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