В «Минскэнерго» рассказали, отключат ли отопление на время потепления

Опубликовано: 29.02.2024 10:26 , Обновлено: 29.02.2024

Как будут работать системы отопления во время потепления и до официального завершения отопительного сезона, рассказали в «Минскэнерго». И напомнили, на что должны ориентироваться областные, районные и городские исполкомы при принятии решений о сроках завершения отопительного сезона.

Работа систем отопления в Минске скорректирована в соответствии с температурным графиком, однако отключать отопление потребителей на период потепления до официального завершения отопительного сезона не будут, сообщили БелТА в «Минскэнерго».

Когда в Беларуси отключат отопление? Совмин изменил закон об отопительном сезоне

«В период ожидаемого повышения температуры наружного воздуха филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» поддерживает температуру теплоносителя, отвечающую социальным нормам, – пояснили на предприятии. – Для обеспечения комфортных условий внутри помещений и исключения перегрева на время потепления температура воды внутри отопительных приборов (батарей) будет скорректирована в соответствии с температурным графиком».

В «Минскэнерго» пояснили, что решения о сроках завершения отопительного сезона принимаются властями на местах, в столице – по решению Мингорисполкома. При этом учитываются температурные прогнозы.

На Могилёвщине выставили на продажу солнечную электростанцию. Почём?

Отопление потребителей социальной сферы (больницы, детские сады, школы) приостанавливается при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха плюс 10 градусов, в жилом фонде – при плюс 8 градусах в течение трех дней, напомнили на предприятии.

Ранее Телеграф писал, что специалисты предприятия “Минскэнерго” предостерегли жителей столицы от “безучетного потребления” тепла и пригрозили за это немалыми штрафами — 10 базовых величин (то есть до 400 рублей сегодня).

Энергетики пригрозили белорусам штрафом в 400 рублей за «экономное» потребление отопления